【しまむらのデニム】がおしゃれ！ 40・50代に似合う♡「センス100点アイテム」

世界的トレンドとしておしゃれさんの間で人気を集めているデニムアイテム。ミドル世代がプチプラで揃えるなら、【しまむら】のアイテムがおすすめ。今回は、コーデにプラスワンしやすいベストとこなれ感のあるワイドパンツに注目しました。ゆったりとしたシルエットとヴィンテージライクな素材感で、ハイセンスな着こなしを叶えてくれるはず。

丸みのあるシルエットが女性らしいデニムベスト

【しまむら】「デニムコクーンベスト」\1,969（税込）

裾にタックが入っていて、ゆったりと曲線を描くコクーンシルエットが特徴のベスト。ボディラインを拾いにくく、こなれ見えしながら体型カバーも期待できそうです。シンプルなノーカラーデザインなので、シャツやブラウスなど幅広いアイテムともマッチ。インナー次第でロングシーズン使えて、お値段以上に活躍するかも。シンプルなワンピースにプラスワンすれば、一気にトレンド感のある着こなしに。

1枚で主役級のゆったりワイドパンツ

【しまむら】「デニムワイドイージーパンツ」\2,189（税込）

しまむらの大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】からは、たっぷりとボリュームのあるワイドパンツが登場。1枚で存在感を放つゆったりとしたシルエットで、シンプルなワンツーでもサマになりそう。ロールアップした裾のデザインも、コーデのワンポイントに。リラックス感もトレンド感も備わったパンツは、デイリーカジュアルで大活躍の予感。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではSEASON REASON by Lin.&Red、@naco_rooms様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M