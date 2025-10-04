米音楽界の大物、ショーン・コムズ被告に対し、禁錮４年２カ月の量刑が言い渡された/Jordan Strauss/Invision/AP

（ＣＮＮ）米ニューヨーク連邦地裁は３日、米音楽界の大物、ショーン・コムズ被告（５５）に対し、禁錮４年２カ月を言い渡した。同被告は売春目的の移送の罪２件で有罪評決を受けていた。

連邦地裁のアルン・スブラマニアン判事は量刑の発表に際し、「相当な量刑を与えることで、加害者と被害者双方にメッセージを送らなくてはならない。女性への虐待には真の責任が問われるのだというメッセージを」と述べた。

判事は禁錮刑に加え、コムズ被告に５０万ドル（約７４００万円）の罰金を言い渡した。これは判事が命じられる最高額の罰金となる。

判事はまた、外来治療とメンタルヘルスプログラムの提供の必要性にも言及。被告に対する５年間の保護観察も命じた。

コムズ被告の弁護士は、被告は直ちに釈放されるべきだと主張し、未決勾留期間を含めて１４カ月以内の刑期を求刑していた。検察側は、被告は１１年以上の禁錮刑を受けるべきだったと述べた。

コムズ被告は７月に売春目的で個人を移送した罪２件で有罪評決を受けたが、より深刻な性的人身売買と恐喝の罪については無罪となった。これらで有罪となれば、終身刑につながる可能性もあった。