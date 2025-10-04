大谷が楽しみにするフィラデルフィアの“グルメ”

思わぬ“珍回答”に敵地メディアからも笑いが起こった。ドジャースの大谷翔平投手は3日（日本時間4日）、翌4日（同5日）から敵地で行われるフィリーズとの地区シリーズを前に、記者会見で意気込みを語った。その中での“現地グルメ”に関する発言がフィリーズメディアの注目を集めている。

約70人の報道陣が詰めかけた中、大谷は敵地フィラデルフィアの印象を問われると「野球に対してこう熱量が高いですし、球場での盛り上がりっていうのも素晴らしい熱量があるなとは感じますね」とコメント。さらに「あとはチーズステーキがすごくおいしいクラブハウスだなと毎回思ってます」とユニークな答えを返した。

この返答にフィリーズの地元メディアが続々反応。「6abc WPVI Philadelphia」の元キャスター、ジェフ・スクバースカイ氏は「爆笑。ドジャースのスター選手であるオオタニはフィリーズのビジターのクラブハウスにあるチーズステーキを気に入っている」と自身のX（旧ツイッター）で大谷の“ユーモア”に触れた。

「FOX29 フィラデルフィア」ジェイソン・マルティネス氏は「オオタニが今、チーズバーガーのことを喋っているぞ」とXに投稿し、「NBCスポーツ・フィラデルフィア」のジョン・クラーク氏は「爆笑×2」と投稿し、シンプルな表現で心境を表現した。

ドジャース専門サイト「ドジャー・ブルー」も「シティズンズバンクパークのクラブハウスで提供されるチーズステーキが本当にうまいと思っていると彼は語った笑 とにかく、彼はマジで我々とおんなじなんだ」とXに綴り、大谷の発言に魅了されていた。

大谷は4日（同5日）、地区シリーズ第1戦でポストシーズン初めて投打同時出場を果たす予定となっており、この日の会見でさらにメディアの注目度が増しそうだ。（Full-Count編集部）