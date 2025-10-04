可愛い寝姿を披露してくれる猫ちゃんたちですが、この日は何だかいつもと違った寝方をしていたそう…。その姿が面白いと、大きな注目を集めています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で8万再生を突破し、「満員電車に乗ってるサラリーマンみたいww」「我が子と同じw」といった声が寄せられています。

【動画：仲良くいっしょに寝ていた2匹の猫→よく見たら…】

2人で一緒に熟睡中

TikTokアカウント「保護ネコのうにといくら」に登場したのは、保護猫の「うに」ちゃん、「いくら」ちゃん。2人で一緒に昼寝をするなど、とっても仲良しな姉妹です。

そんな仲良し姉妹が、ある日、飼い主さんもビックリするような寝姿を披露してくれたのだとか。この日も一緒に仲良く眠っていたといううにちゃん・いくらちゃん。

ところが、飼い主さんが様子を見ると、うにちゃんは気持ちよさそうですが、いくらちゃんはうにちゃんの手で顔を押さえつけられた状態で眠っていたといいます。

その寝方でいいの…？

飼い主さんが近づいて様子を見てみると、なんといくらちゃんは半目を開いて眠っていたとのこと。うにちゃんの手で押さえつけられているので、少し辛そうな表情をしていたそうです。

そんな状況でも、その場を離れようとしないいくらちゃん。顔を押さえられてちょっとしんどくても、うにちゃんと2人で寝たかったのかもしれませんね。見ているだけでホッコリします。

2人揃ってクセが強い

一方のうにちゃんも両足をピーンと伸ばし、「くの字」で眠っていたそうで、「この子たち、寝方のクセ強っ…！」と飼い主さんも思ったとのこと。2人にとってベストな寝方ではないかもしれませんが、どうしても2人で寝たい仲良し姉妹なのでした。

投稿は、TikTokにて6000件の高評価を集めるなど、大きな話題となりました。これから先もうにちゃん・いくらちゃん姉妹は、色々な驚きを与えてくれることでしょう。

投稿を見た視聴者からは、「押しつぶされて可愛すぎw」「そこまでされても、暖かいとこで寝たい、が勝つよねー」「ミケちゃん、ムギュってなってる」「爆笑するほど可愛いな」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「保護ネコのうにといくら」では、うにちゃん・いくらちゃんがじゃれ合っている様子や子猫時代の様子など、2人のさまざまな可愛らしい姿が投稿されています。

うにちゃん、いくらちゃん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「保護ネコのうにといくら」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。