【べらぼう】まもなく終盤、蔦重が生き抜いた”６つの元号”に込められた思いを一挙紹介

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」皆さんも楽しんでいますか？

物語も終盤に差しかかり、蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）も晩年を迎えようとしています。

今回は蔦重が生きた時代の元号を一挙紹介。蔦重は寛延から寛政まで、6つの元号を生き抜いたのでした。

まずは元号の一覧

山東京伝『箱入娘面屋人魚』より、蔦屋重三郎。

蔦屋重三郎が生まれたのは寛延3年（1750年）、そして亡くなったのは寛政9年（1797年）の数え48歳です。

寛延（1748〜1751年）宝暦（1751〜1764年）明和（1764〜1772年）安永（1772〜1781年）天明（1781〜1789年）寛政（1789〜1801年）

物語は明和9年（1772年）、明和の大火により、安永と改元するところから始まりました。

それでは、寛延・宝暦・明和・安永・天明・寛政の各元号を見ていきましょう。

寛延（かんえん）

志半ばに非業の死を遂げた田沼意知。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

西暦：1748年8月5日〜1751年12月13日

開始：延享5年7月12日（改元当日）

理由：桃園天皇（第116代）の即位

終了：寛延4年10月26日（改元前日）

出典：『文選（もんぜん。中国南北朝・梁の詩集）

……開「寛」裕之路、以「延」天下之英俊也……

読み：かんゆうのみちをひらき、もって、てんかのえいしゅんをのぶるなり。

意訳：心広く豊かな政治で、世の逸材たちが力を発揮できるようにするのだ。

寛延に生まれた人物：

宝暦（ほうれき／ほうりゃく）

自称「宝暦の色男」朋誠堂喜三ニ。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

田沼意知（宮沢氷魚）寛延2年（1749年）大田南畝（桐谷健太）同年 など

西暦：1751年12月14日〜1764年6月29日

開始：寛延4年10月27日（改元当日）

理由：徳川吉宗（第8代将軍）の薨去

終了：宝暦14年6月1日（改元前日）

出典：『貞観政要（じょうがんせいよう。中国唐王朝の政治書）』

……及恭承「宝暦」、寅奉帝図、垂拱無為、氛埃靖息……

読み：すなわち、うやうやしくほうれきをうけたまわり、とらにていとをたてまつり、むいをたれこまねき、ふんあいせいそくす。

意訳：素晴らしい暦を承り、寅年に皇帝陛下の意図するところを奉る。自然のままに政治を行い、紛争によるホコリが立たなくなった。

宝暦に生まれた人物：

明和（めいわ）

明和の大火で、九郎助稲荷を担いで非難する蔦重。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

一橋治済（生田斗真）宝暦元年（1751年）松平定信（井上祐貴）宝暦8年（1758年）山東京伝（古川雄大）宝暦11年（1761年）

西暦：1764年6月30日〜1772年12月9日

開始：宝暦14年6月2日（改元当日）

理由：後桜町天皇（ごさくらまち。第117代）即位

終了：明和9年11月15日（改元前日）

出典：『書経（しょきょう。四書五経の一つ）』

……九族既睦、平章百姓、百姓昭「明」、協「和」万邦、黎民於變時雍……

読み：きゅうぞくすでにむつみて、ひゃくせいへいしょうし、ひゃくせいしょうめいにばんぽうきょうわし、れいみんしげるにおいてこれやわらぐ。

意訳：人々が助け合い、それぞれに相応しく振る舞って徳を示せば、世界の共存共栄が実現する。

明和に生まれた人物：

安永（あんえい）

安永4年（1775年）、視聴者を大いに沸かせた五代目瀬川の身請け。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

光格天皇（未登場） 明和8年（1771年）など

西暦：1772年12月10日〜1781年4月24日

開始：明和9年11月16日（改元当日）

理由：後桃園天皇（第118代）の即位

終了：安永10年4月1日（改元前日）

出典：『文選』

……寿「安永」寧、天禄宣明、温飾迎春…

読み：えいねいをことほぎやすんじ、てんろくせんみょうして、おんしょくにはるをむかえる。

意訳：永く続く平安に感謝し、天から与えられた徳を明らかにすることが、何よりの正月飾りである。

安永に生まれた人物：

天明（てんめい）

天明狂歌華やかなりし頃。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

徳川家斉（城桧吏）安永2年（1773年）など

西暦：1781年4月25日〜1789年2月18日

開始：安永10年4月2日

理由：光格天皇（第119代）の即位

終了：天明9年1月24日

出典：『尚書（しょうしょ。書経と同じ）』

……顧𧚄「天」之「明」命……

読み：このてんのめいみょうをかえりみる。

意訳：天から与えられた明らかな使命を、今一度思い出そう。

寛政（かんせい）

寛政の改革で、蔦重らに逆風が吹き荒れる。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

西暦：1789年2月19日〜1801年3月18日

開始：天明9年1月25日（改元当日）

理由：天明の大飢饉など

終了：寛政13年2月4日（改元前日）

出典：『左伝（さでん。春秋左氏伝）』

……施之以「寛」、寛以済猛、猛以済寛、「政」是以和……

読み：かんをもってこれをほどこし、もうをたすけるをもってかん、かんをたすけるをもってもう、まつりごと、これ、わをもってす。

意訳：政治は寛容さと調和が大切である。そして寛容さは厳しさと表裏一体である。

終わりに

47年・6つの時代（元号）を駆け抜けた蔦屋重三郎。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

今回は蔦重が生きた時代の元号について、一挙に紹介してきました。

それぞれに込められた思いと実際の世相を照らし合わせると、なかなか感慨深いものです。

第37回放送「地獄に京伝」は寛政2年（1790年）、蔦重が世を去る寛政9年（1797年）まで、あと8年しかありません。

横浜流星の月代（さかやき）頭もそろそろ見納め。心して見守っていきましょう！

