【べらぼう】まもなく終盤、蔦重が生き抜いた”６つの元号”に込められた思いを一挙紹介
NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」皆さんも楽しんでいますか？
物語も終盤に差しかかり、蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）も晩年を迎えようとしています。
今回は蔦重が生きた時代の元号を一挙紹介。蔦重は寛延から寛政まで、6つの元号を生き抜いたのでした。
まずは元号の一覧
山東京伝『箱入娘面屋人魚』より、蔦屋重三郎。
蔦屋重三郎が生まれたのは寛延3年（1750年）、そして亡くなったのは寛政9年（1797年）の数え48歳です。寛延（1748〜1751年）宝暦（1751〜1764年）明和（1764〜1772年）安永（1772〜1781年）天明（1781〜1789年）寛政（1789〜1801年）
物語は明和9年（1772年）、明和の大火により、安永と改元するところから始まりました。
それでは、寛延・宝暦・明和・安永・天明・寛政の各元号を見ていきましょう。
寛延（かんえん）
志半ばに非業の死を遂げた田沼意知。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK
西暦：1748年8月5日〜1751年12月13日
開始：延享5年7月12日（改元当日）
理由：桃園天皇（第116代）の即位
終了：寛延4年10月26日（改元前日）
出典：『文選（もんぜん。中国南北朝・梁の詩集）
……開「寛」裕之路、以「延」天下之英俊也……
読み：かんゆうのみちをひらき、もって、てんかのえいしゅんをのぶるなり。
意訳：心広く豊かな政治で、世の逸材たちが力を発揮できるようにするのだ。
寛延に生まれた人物：田沼意知（宮沢氷魚）寛延2年（1749年）大田南畝（桐谷健太）同年 など
宝暦（ほうれき／ほうりゃく）
自称「宝暦の色男」朋誠堂喜三ニ。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK
西暦：1751年12月14日〜1764年6月29日
開始：寛延4年10月27日（改元当日）
理由：徳川吉宗（第8代将軍）の薨去
終了：宝暦14年6月1日（改元前日）
出典：『貞観政要（じょうがんせいよう。中国唐王朝の政治書）』
……及恭承「宝暦」、寅奉帝図、垂拱無為、氛埃靖息……
読み：すなわち、うやうやしくほうれきをうけたまわり、とらにていとをたてまつり、むいをたれこまねき、ふんあいせいそくす。
意訳：素晴らしい暦を承り、寅年に皇帝陛下の意図するところを奉る。自然のままに政治を行い、紛争によるホコリが立たなくなった。
宝暦に生まれた人物：一橋治済（生田斗真）宝暦元年（1751年）松平定信（井上祐貴）宝暦8年（1758年）山東京伝（古川雄大）宝暦11年（1761年）
明和（めいわ）
明和の大火で、九郎助稲荷を担いで非難する蔦重。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK
西暦：1764年6月30日〜1772年12月9日
開始：宝暦14年6月2日（改元当日）
理由：後桜町天皇（ごさくらまち。第117代）即位
終了：明和9年11月15日（改元前日）
出典：『書経（しょきょう。四書五経の一つ）』
……九族既睦、平章百姓、百姓昭「明」、協「和」万邦、黎民於變時雍……
読み：きゅうぞくすでにむつみて、ひゃくせいへいしょうし、ひゃくせいしょうめいにばんぽうきょうわし、れいみんしげるにおいてこれやわらぐ。
意訳：人々が助け合い、それぞれに相応しく振る舞って徳を示せば、世界の共存共栄が実現する。
明和に生まれた人物：光格天皇（未登場） 明和8年（1771年）など
安永（あんえい）
安永4年（1775年）、視聴者を大いに沸かせた五代目瀬川の身請け。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK
西暦：1772年12月10日〜1781年4月24日
開始：明和9年11月16日（改元当日）
理由：後桃園天皇（第118代）の即位
終了：安永10年4月1日（改元前日）
出典：『文選』
……寿「安永」寧、天禄宣明、温飾迎春…
読み：えいねいをことほぎやすんじ、てんろくせんみょうして、おんしょくにはるをむかえる。
意訳：永く続く平安に感謝し、天から与えられた徳を明らかにすることが、何よりの正月飾りである。
安永に生まれた人物：徳川家斉（城桧吏）安永2年（1773年）など
天明（てんめい）
天明狂歌華やかなりし頃。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK
西暦：1781年4月25日〜1789年2月18日
開始：安永10年4月2日
理由：光格天皇（第119代）の即位
終了：天明9年1月24日
出典：『尚書（しょうしょ。書経と同じ）』
……顧𧚄「天」之「明」命……
読み：このてんのめいみょうをかえりみる。
意訳：天から与えられた明らかな使命を、今一度思い出そう。
寛政（かんせい）
寛政の改革で、蔦重らに逆風が吹き荒れる。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK
西暦：1789年2月19日〜1801年3月18日
開始：天明9年1月25日（改元当日）
理由：天明の大飢饉など
終了：寛政13年2月4日（改元前日）
出典：『左伝（さでん。春秋左氏伝）』
……施之以「寛」、寛以済猛、猛以済寛、「政」是以和……
読み：かんをもってこれをほどこし、もうをたすけるをもってかん、かんをたすけるをもってもう、まつりごと、これ、わをもってす。
意訳：政治は寛容さと調和が大切である。そして寛容さは厳しさと表裏一体である。
終わりに
47年・6つの時代（元号）を駆け抜けた蔦屋重三郎。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK
今回は蔦重が生きた時代の元号について、一挙に紹介してきました。
それぞれに込められた思いと実際の世相を照らし合わせると、なかなか感慨深いものです。
第37回放送「地獄に京伝」は寛政2年（1790年）、蔦重が世を去る寛政9年（1797年）まで、あと8年しかありません。
横浜流星の月代（さかやき）頭もそろそろ見納め。心して見守っていきましょう！
※参考文献：山本博文 編『見る、読む、調べる 江戸時代年表』小学館、2007年10月