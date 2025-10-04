飼い主さんに噛みついたことを注意され、腑に落ちない猫ちゃんが…？独特すぎる怒りの表現が可愛らしいと、27.3万件以上のいいねがつくほどの反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で260万再生を突破し、「一周してくるの謎かわいいwwwwww」「んんんんんんんん好きいいいいいい」といった声があがりました。

【動画：噛んできた猫に『痛いよ』と注意→『立ち去った』と思ったら…可愛すぎる行動】

叱られてしまっためめちゃん

TikTokアカウント「@penapito」に投稿されたのは、カールしたお耳と短い手足が魅力的なキンカローの「めめ」ちゃんが怒っている姿をおさめた動画。

その日、テーブルの上で飼い主さんを噛んでしまったのか、「痛いよ」と注意されていためめちゃん。手で動きを静止してくる飼い主さんに、めめちゃんは抗議の声をあげたそうですが、可愛らしい声とは裏腹に、その表情はどう見ても怒り心頭だったといいます。

立ち去ったと思ったら…？

めめちゃんは静止を振り切り、両手で飼い主さんの手に襲いかかると、すぐにその場から立ち去ってしまったそう。けれども、テーブルの上をぐるりと周り、飼い主さんのもとへと戻ってきたのだとか。

そして、まだ怒りがおさまっていない険しい表情で、飼い主さんの手にガブリと噛みついたそうです。更に、頭を撫でようとする飼い主さんの手に、連続猫パンチ。それでも飼い主さんが頭に手を伸ばすと、両手で突っぱねて再び立ち去ってしまったといいます。

まだ狙ってる！？

しかし、結局またテーブルを一周し、怒りの表情のまま戻ってきためめちゃん。目を見開いたままお口を大きく開け、再び噛み付くかと思いきや、お口を閉じて飼い主さんの手に軽くすりすり。怒りがおさまったのかと油断したところで、不意打ちで噛みついてきたといいます。

その後、飼い主さんの「ストップ」という声に、不満そうにしながらも渋々お座りしためめちゃん。けれども、その目はまだ怒りを宿したまま、じっと飼い主さんの指を見つめていたといいます。

このめめちゃんの可愛すぎる怒り方に、動画の視聴者からは「ちゃんと戻ってくるのまじでかわいい」「まじで猫って1周まわって全部なかったことにして戻ってくるよねwwwwww」「やり返さないと気が済まない感じが可愛い」「今まで見てきた猫で一番可愛い顔してる」「むー！！って顔して戻ってくるのかわいすぎる」「睨みながらこっちにポテポテ歩いてくるの可愛くてたまらない」といった絶賛のコメントが多数寄せられました。

TikTokアカウント「@penapito」では、怒り顔が可愛いキンカローのめめちゃんの、スタイリッシュでおしゃれなお家でのほっこりする日常の様子を、たくさんの動画で楽しむことができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@penapito」さま

執筆：Megumi

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。