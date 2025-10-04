俳優の妻夫木聡が、米国統治下時代の沖縄を舞台にした映画「宝島」（公開中、大友啓史監督）で主役を熱演している。「この映画は『奇跡の力』みたいなものを持っている」とうなずいた大作に加え、９月まで放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」では元軍人役を演じて大きな反響を呼んだ。今月１２日には約２年半ぶりの日曜劇場主演となるＴＢＳ系「ザ・ロイヤルファミリー」（後９時）が始まるなど、出演作が目白押しの４４歳に迫った。（堀北 禎仁）

まっすぐで澄んだまなざしは、妻夫木の演技に対する姿勢を投影しているかのようだ。本土復帰前の沖縄を描いた「宝島」への思い入れは、半端ではない。「映画で誰かの人生が変わるきっかけになるかもしれない、という希望を込めて作っている」と声に熱がこもった。

原作は２０１９年の直木賞に選ばれた真藤順丈氏による同名小説。妻夫木は実在した窃盗団「戦果アギヤー」の一員で、後に刑事になる主人公・グスクを演じる。史実を織り交ぜた３時間超の大作だ。

悲惨な地上戦の末に米国統治下となった沖縄について「どこか分かった気になっていた」と言う妻夫木。新たな気づきを与えてくれたのは、同地を舞台にした０６年の主演映画「涙そうそう」で意気投合した現地の親友だった。宜野湾市の佐喜眞美術館を案内され、展示されている絵画「沖縄戦の図」に衝撃を受けた。「いろんな痛みが僕の中に入り込んできて、初めて『声』を聞いた気がした。俳優をやる上で一番大切な『感じる』ということを呼び起こしてくれた」

嘉手納基地近くのカフェでは米軍機の轟音（ごうおん）が響いた。「妻夫木、これが沖縄よ」と言われ、我に返った。

「沖縄の人たちに温かくしてもらっていながら、見て見ぬふりをしている。僕は俳優として何ができるのか。まだまだやり残したことがある。今回のお話が来て運命的なものを感じたし、内地の人間だからこそ、やらなければいけないという使命感があった」

コロナ禍による２度の撮影延期を経て、昨年２月にクランクイン。「息する間もないようなシーンばかりだった。体力勝負でした」。フェンスを乗り越えて米軍基地に忍び込むシーンでは、リハーサルから全力ダッシュを繰り返した。２児の父でもある４４歳は「周りのパパ友からは運動会とかで足をくじく話をよく聞くけど、自分はなかった。ボクシングをしてるのがかなり効いてたんじゃないかな」。２２年公開の主演映画「ある男」を機に始めた趣味が効果てきめんだった。

ボクシング仲間でもある窪田正孝（３７）とのシーンでは、独自の“役づくり”をした。汗をかいた状態で話し合う場面が多く「お互い全力でシャドーボクシングをして息を上がらせてから、よーいスタートっていうことは多かった」。ヒロインの広瀬すず（２７）には親友宅で琉球舞踊のカチャーシーを体験してもらうなど、共演者の後押しも忘れなかった。

くしくも戦後８０年を迎えた年での公開。沖縄の過去を知ることに「ゴールはない」と言い切る。「亡くなった人たちの思いを受けて、僕たちは支えられて生きている。次の世代に託していかなきゃいけない」

役者としての覚悟をぶつけた「宝島」。「願わくば、日本だけじゃなく世界中の人に見てほしい。それぐらい、この映画は『奇跡の力』みたいなものを持っている」と力を込めた。

今年は、同じく戦争を題材に取り入れた「あんぱん」での好演も光った。元軍人でサンリオの創業者をモデルにした八木信之介役が評判に。主人公・のぶ（今田美桜）の妹・蘭子（河合優実）との恋の行方も、ＳＮＳでトレンド入りするほど注目された。

「朝ドラでここまで戦争と向き合うとは思っていなかったので、ビックリした。『宝島』で培ってきたものと、どこか通ずる部分がある。戦後８０年という年に『宝島』で持っていた思いを『あんぱん』にもぶつけられたのでありがたかった」

競馬の世界で夢を追い続ける大人たちを描いた１２日スタートの「ザ・ロイヤルファミリー」では、大手税理士法人に勤める主人公・栗須栄治を演じる。原作を手がけた小説家・早見和真氏（４８）とは１０年来の親交があり「直々に『演じてほしい』と連絡をもらっていた。求められることはうれしかった」。

現場の熱量も高く、「制作陣と最初から心一つになったのは民放ドラマでは（経験が）なかった。衣装合わせの段階からみんなの意気込みをすごく感じた。こういう現場に携われるのは、本当にラッキーで幸せ」と喜びをかみ締めている。

「競馬界の皆さんは馬や人に思いを託す。これも『宝島』と少し通ずる部分があるけど、競馬は継承の歴史。今回描かれていない方々の思いも全部背負ってできたらいい」

「宝島」で演じるグスクは、登場時の設定が１８歳。妻夫木が俳優デビューして間もない頃だ。「１８歳の時はまだ覚悟を持てていなかった。『お水の花道』という連ドラを初めてやらせてもらったんですよ。戸田恵子さん、亡くなった伊藤俊人さん…いろんな方がすごく優しくしてくれて、お芝居ってこんなに面白いものなんだよと肌で感じさせてくれた」と回想。それでも「自分がこの世界で生きていけるなんて全然、想像もつかなかった」と振り返る。

そんな俳優生活も２５年を超えた。過去の出演作品について「僕にとっては全部代表作ですよ」と言い切る。「転機は多分『ウォーターボーイズ』とか『悪人』なんだろうけど、全部がかわいい子供のような存在。そういう意味では『宝島』も、大事な大事な家族が増えたよう。心の部屋に『おいで〜』と言ってあげられたらいいかな」

長年出演するサッポロ生ビール黒ラベルのＣＭ「大人エレベーター」では、芸能界以外の著名人とも共演してきた。ここ数年は演技のワークショップを主宰するなど後進育成にも携わるが、謙虚な姿勢を崩さない。

「僕は確実に、天才じゃない人間。僕に何か才能があるかといったら、運なんですよね。人や作品との出会い、ホリプロという事務所も。運を引き寄せているというのはあるんだろうな、とは思いますよね。人との出会いや、そのまた先の出会いによって得たものを自分の中に取り入れて、一つずつ積み重ねてきたのが今なんだろうな。感謝しかないですよね、本当に」

妻夫木の大人エレベーターは、まだ旅の途中。遠くを見つめる瞳には、確かな情熱が宿っていた。

◆妻夫木 聡（つまぶき・さとし）１９８０年１２月１３日、福岡県生まれ。４４歳。９７年の「ザ・スタアオーディション」でグランプリを獲得し、芸能界入り。２００１年、初主演映画「ウォーターボーイズ」でブレイク。「ジョゼと虎と魚たち」など３本で０４年の報知映画賞主演男優賞を受賞。０９年、ＮＨＫ大河ドラマ「天地人」に直江兼続役で主演。１０年「悪人」と２２年「ある男」で日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞、１６年「怒り」で同・最優秀助演男優賞を受賞。身長１７１センチ、血液型Ｏ。

◆宝島 審査委員から満場一致で直木賞に選出された小説で、第９回山田風太郎賞、第５回沖縄書店大賞も受賞。米軍からさまざまな物資を略奪する「戦果アギヤー」の英雄・オンちゃん（永山瑛太）が、嘉手納基地襲撃に失敗し行方不明に。残された親友グスク（妻夫木）、オンちゃんの弟・レイ（窪田）、恋人・ヤマコ（広瀬）の３人は、それぞれの道を歩みつつ、失踪の謎を追う。