☆ロッテ―日本ハム（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝種市、日本ハム＝伊藤

　日本ハムの清宮幸が４日のロッテとのレギュラーシーズン最終戦で最多安打のタイトル獲得へラストチャンスを迎える。現在１３７試合に出場し、１４１安打。パ・リーグで２位タイにつける。現在、パ・リーグの安打数上位３人は以下の通り。

（順）安　打　打者（所属）

（１）１４３　村　林（楽）

（２）１４１　清宮幸（日）

（〃）１４１　ネビン（西）

　最多安打のタイトル獲得はほぼ３人に絞られている。ちなみに日本ハムの選手が最多安打となったのは以下の通り。

年　　打　　　者　安　打

４７　大下　　弘　１３７

７０　張本　　勲　１７６

７１　大杉　勝男　１５４

７２　張本　　勲　１６９

００　小笠原道大　１８２

０１　小笠原道大　１９５

０７　稲葉　篤紀　１７６

　最多安打がタイトルに制定されたのは９４年以降。それ以降では小笠原（２度）、稲葉の２人しかいない。清宮幸が最多安打となれば、球団では１８年ぶりの快挙。最後の１試合で何本安打を放てるか。

