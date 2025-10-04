☆ロッテ―日本ハム（１４：００・ＺＯＺＯマリン）ロッテ＝種市、日本ハム＝伊藤

日本ハムの清宮幸が４日のロッテとのレギュラーシーズン最終戦で最多安打のタイトル獲得へラストチャンスを迎える。現在１３７試合に出場し、１４１安打。パ・リーグで２位タイにつける。現在、パ・リーグの安打数上位３人は以下の通り。

（順）安 打 打者（所属）

（１）１４３ 村 林（楽）

（２）１４１ 清宮幸（日）

（〃）１４１ ネビン（西）

最多安打のタイトル獲得はほぼ３人に絞られている。ちなみに日本ハムの選手が最多安打となったのは以下の通り。

年 打 者 安 打

４７ 大下 弘 １３７

７０ 張本 勲 １７６

７１ 大杉 勝男 １５４

７２ 張本 勲 １６９

００ 小笠原道大 １８２

０１ 小笠原道大 １９５

０７ 稲葉 篤紀 １７６

最多安打がタイトルに制定されたのは９４年以降。それ以降では小笠原（２度）、稲葉の２人しかいない。清宮幸が最多安打となれば、球団では１８年ぶりの快挙。最後の１試合で何本安打を放てるか。

（その他のカード）

☆広島―ヤクルト（１３：３０・マツダスタジアム）広島＝佐藤柳、ヤクルト＝下川

☆楽天―西武（１４：００・楽天モバイル）楽天＝坂井、西武＝高橋

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順