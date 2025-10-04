¶â»Òµ®½Ó¡Ê47¡Ë¤Î»Ð¡¦¶â»Ò¥¨¥ß¡Ê54¡Ë¡¢¡È¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¡É¤ÎÄ¹ÃË¡¦Â¼°æ³¤¿Í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÆþÁª
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶â»Òµ®½Ó¡Ê47¡Ë¤Î»Ð¤Ç¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤äÈþÍÆ¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¶â»Ò¥¨¥ß¡Ê54¡Ë¤¬2Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£28ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¡¢¥À¥¦¥ó¾É¥¹¥¤¥Þ¡¼¤ÎÂ¼°æ³¤¿Í¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÆþÁª¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¶â»Ò¥¨¥ß¡¢Ä¹ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡11ºÐ¤«¤é¿å±Ë¤ò»Ï¤á¡¢2023Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥À¥¦¥ó¾É¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆüËÜ¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¤Î¹ñºÝ¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿³¤¿Í¤µ¤ó¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ë¥³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÂè11²óÀ¤³¦¥À¥¦¥ó¾É¿å±Ë¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×50mÇØ±Ë¤®¤ÇÍ£°ì¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÃË»Ò½é¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯10·î2Æü¡¢¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¶â»Ò¡£³¤¿Í¤µ¤ó¤ÎÌý³¨¤¬¥Ñ¥é¥¢¡¼¥ÈTOKYO¹ñºÝ¸òÎ®Å¸¤ÇÆþÁª¤·¡¢Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â¼°æ³¤¿Í¤µ¤ó¤Î¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬ÆþÁª
¡¡¡Ö¶¥±Ë¤ÇÇÝ¤Ã¤¿À¸Ì¿¤¬Þý¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ò¡¢¥¢¡¼¥È¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿°ìËç¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯°Ê¾å¤Ë¡¢¸å¤«¤é¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡È¥»¥ó¥¹¡É¤¬¸÷¤ëºîÉÊ¡Ù¡ØÍ¥¤·¤¯¤Æ¿Í¡¹¤Ë¹¬¤»¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¿ÍÊÁ¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¡Ê²¬Éô¾Þ¡Ë¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÁ°¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤é¤ËÊì¤È¤·¤Æ¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î´î¤Ó¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¼«Ê¬¤¬²¿¤«¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤ò»ý¤Ä¤ó¤À¤Ê¤¡¡ªÂ©»Ò¤Î¾Ð´é¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤Ï»ä¼«¿È¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤È¤°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¶»¤Ë¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¿¼¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊì¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë