

簡単な「減塩」のコツについて紹介します（写真：takeuchi masato／PIXTA）

やせている人に高血圧は無縁と思われがちですが、遺伝、あるいは別の疾患が高血圧を引き起こすこともあります――。そう語る管理栄養士の関口絢子氏は、少食でやせているからといって血圧に無頓着になってはいけないと指摘します。

そんな関口氏が提唱する、加齢によって食が細くなっている中高年が気をつけるべき「減塩」の簡単なコツとはどんなものなのでしょうか。同氏の著書『食が細くなってきたら！少食でもちゃんと栄養がとれる食べ方』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

少食の人でも「高血圧」と無縁ではない

「少食だしやせているから、高血圧は関係ない」と油断している少食さんはいませんか？

やせている人に高血圧は無縁と思われがちですが、遺伝、あるいは別の疾患が高血圧を引き起こすこともあります。また、塩分を過剰にとっていたり、ナトリウムを排出するカリウムが不足していたりすれば、やはり高血圧になるリスクは否めません。

食事が面倒だからと、カップラーメンばかり食べていたり、野菜をとらなかったりする少食さんは要注意です。ここでは、高血圧が気になる少食さんに、減塩のコツをご紹介しましょう。

●うまみを活用する：「塩分が少ないのにおいしい」と感じられるようにするには、うまみを活用しましょう。料理の味に深みと広がりを与え、脳を満足させる効果があります。

うまみで代表的なものは「だし」です。昆布やかつおぶし、煮干しなどから丁寧にとっただしは、さまざまな料理のベースとして活躍します。

汁物や炒め物、炊き込みご飯には、具材にきのこを加えるのがおすすめ。しいたけ、しめじ、えのきなどには、いずれもうまみ成分が豊富に含まれています。洋風メニューなら、うまみ成分であるグルタミン酸が豊富なトマトのほか、乳製品（チーズ、牛乳、ヨーグルトなど）も味にまろやかさと深みを与えてくれます。

●香りを加える：しょうが、にんにく、ねぎ、大葉、みょうが、パセリ、ごまなどの薬味は、料理に新鮮な風味を添えて、食欲を刺激してくれます。これらをたっぷり使えば、塩分控えめでも「味が足りない」とは感じにくくなるでしょう。

また、こしょう、唐辛子、カレー粉などのスパイス、ハーブ類（タイムやローズマリー）も、料理の味わいに奥行きを与えてくれます。

「酸味」と「コク」、そして「食感」が大切

●酸味をきかせる：料理に少し酸味を加えると、味が引き締まります。たとえば、和え物や炒め物、ドレッシングなどに酢を少々加えてみましょう。

また、レモンやすだち、ゆずなどの柑橘類を料理の仕上げにさっと搾ると、酸味のほかにさわやかな香りも加わり、塩分控えめでも満足感を得やすくなります。

●良質な油でコクを出す：ごま油、オリーブオイル、亜麻仁油といった、香りがよく良質な油は、少量使うことで料理にコクとまろやかさが加わり、風味豊かに感じられます。加熱したあとの仕上げに、少量回しかけるのもおすすめです。

●食感でアクセントをつける：砕いたナッツ、カリカリに焼いた油揚げ、軽くローストした野菜など、適度な歯ごたえがあるものをトッピングするのも、料理をおいしくするテクニックのひとつです。食べる楽しさが増して、満足感も高まります。

●「仕上げ」に味つけする：調理の途中で調味料を混ぜ込んで味をしっかり決めるより、仕上がって食べる直前に調味料を少し足すほうが減塩になります。

肉や魚に下味をつける必要があるときは、ハーブ、スパイス、少量の酢などで薄味に仕上げましょう。食べるときにタレ、しょうゆなどをつけるようにすれば減塩しやすく、味変も楽しめます。

少食さんにこそ響く「気持ちが動く料理」の作り方

少食さんにとっては「なかなか食べる気になれない」というのも、お悩みのひとつでしょう。でも、気が乗らないのに無理に料理をしたり食べたりしても、ストレスになってしまいます。そこで、私がご提案したいのは「気持ちが動く料理の作り方」です。

たとえば、にんにくをオリーブオイルで炒めたときや、こんがり焼きたてのトーストから漂う香ばしい香り――。そんな香りを嗅いで、思わず「なんだか食べたいな」と心が動いた経験はありませんか？

じつはこれ、"匂いが感情と行動を直接動かす"という行動科学的な現象のひとつです。人間の嗅覚は、視覚や聴覚よりも脳の感情や記憶をつかさどる領域（扁桃体・海馬）と密接につながっており、言葉にできない「なんとなく食べたい」を引き出す力があるとされています。

飲食チェーンのなかには、こうした「香りの力」を意図的に活用している例もあります。たとえばアメリカ発のシナモンロール専門店「Cinnabon」では、店頭で焼きたての香りが漏れるように設計されており、通りすがりの人が思わず立ち寄ってしまうような仕掛けがなされています。

香りだけでなく「五感で味わう」ことは、いわば"見えない食欲のスイッチ"。無理やり「食べなきゃ」と思うよりも、五感が自然と反応して「食べたい」と感じられる環境をつくることのほうが、はるかにやさしくて効果的です。

●香りを嗅ぐ：香りは食欲を左右するもっとも重要な要素といっても過言ではありません。よい香りがすると、食欲がなくとも「ひと口食べてみたい」と思えるものです。

たとえば、味噌汁やスープにだしをきかせると、湯気と一緒に立ちのぼる香りが食欲を刺激してくれます。玉ねぎやきのこ、ごぼうなど、香り高い野菜も具材にたっぷり入れるとさらに効果的です。

冷奴に刻んだしょうがやみょうがをのせたり、蒸し鶏にローズマリーを添えたりするのもおすすめ。大葉、ねぎ、パセリといった香味野菜、タイム、バジル、ミントなどのハーブの香りは、料理のアクセントになってくれます。さわやかな香りのレモンスライスを添えるのもよいでしょう。

また、ごま油や焦がししょうゆの香ばしさもたまらないもの。料理の仕上げにごま油を回しかけたり、しょうゆを焦がすように炒めたりしてみましょう。調理の過程で出る香りを楽しむことも、食欲の刺激につながります。

「目で見て」「耳で聞いて」食べる

●目でも食べる：見た目の美しさは、言うまでもなく大切な要素です。「これは、高栄養で完璧な食品なんです！」と何が入っているかわからないかたまりのようなものを出されても、毎日食べ続けるのは難しいはず。





たとえば、温野菜を作るならいろいろな野菜を彩りよく並べて蒸す、シンプルな料理には葉物やハーブを飾る、といったひと工夫をしてみましょう。

また、盛り付けるお皿を小さめのものにすると、料理も小さく見えるので「これくらいなら食べられそう」という気持ちになりやすいという効果があります。

●触感（食感）を楽しむ：やわらかいもの、歯ごたえのあるもの（人によって咀嚼に負担のない程度に）、とろみのあるものなど、いろいろな食感を一食のなかで組み合わせると、飽きずに食べ進めやすくなります。

●音を聞く：「シャキシャキ」とした野菜の音、「カリカリ」とした揚げ物の音など、食べるときの咀嚼音も食事の楽しさを高めます。音が聞こえる＝いまどんなものを食べているかがわかりやすく、おいしさをイメージしやすくなるともいわれます。

●「味」で過去の記憶に働きかける：家庭でよく食べていた懐かしい味、体調を崩したときに染みたやさしい味など、心安らぐ記憶につながっている味も、食欲を促してくれるものです。

なんとなく食べる気がしないときも「私にとってはこれがおふくろの味だった」「風邪を引いたときにこれを食べたらおいしかった」というものなら、喉を通りやすいでしょう。

（関口 絢子 ： 料理研究家、管理栄養士）