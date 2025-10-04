現在のイングランド代表は新・黄金世代と言われるほどのタレント集団だが、やや手薄なポジションとして左サイドバックが挙げられる。まだ左サイドバックでは絶対的な選手が存在せず、2026ワールドカップへ1番手を探している最中だ。



そんなイングランド代表にとって大きな収穫となったのがアーセナルDFマイルズ・ルイス・スケリーのブレイクだ。19歳になったばかりのスケリーは昨季に左サイドバックとしてブレイクし、代表監督トーマス・トゥヘルはすぐにA代表へ招集。スケリーは早くも2026ワールドカップ欧州予選の戦いを経験している。





しかし、現在はアーセナルで出番が限られている。昨季負傷がちだったリッカルド・カラフィオーリが復帰し、左サイドバックはカラフィオーリが1番手となっているのだ。今季のスケリーはプレミアリーグで先発のゲームがなく、出場は僅か68分に留まる。英『Independent』によると、トゥヘルはこの状況に危ないと警告を発している。今月の代表メンバーにも変わらずスケリーを招集しているものの、クラブで結果を出すことが先決との考えだ。「彼にとっては問題になるかもしれないね。代表合宿で上手くやるだけでは、1年を通して十分でないだろう。クラブシーンで定期的に活躍しておかなければならない。これまでの代表合宿で彼は評価されてきたし、今回はその報酬を得たと言える。しかし覚えていると思うが、先月のセルビア戦で彼はベンチメンバーから漏れている。それでもチームの一員としての彼の振る舞いは傑出していたし、トレーニングに臨む姿勢、味方を鼓舞する姿は見事だった。彼は今回の決定、つまり同じメンバーで継続するとの恩恵を受けた選手の1人だが、来月は（アーセナルでの）パフォーマンスがカギになってくるよ」現状アーセナルでカラフィオーリからポジションを奪い返すのは難しい。国内カップ戦などチャンスを1つ1つ活かしていくしかないだろう。左サイドバックでは、トッテナムの快速DFジェド・スペンスも伸びている。アーセナルで出番を確保できない状況が続くなら、スケリーはイングランド代表左サイドバック1番手争いから脱落となるだろう。