¡Úº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È°ìÌä°ìÅú¡¡ÛÊÆ1Ç¯ÌÜ¤Ç´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ÊÁ°¤Ë¼«ÌÇ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÂè1Àï¡Ê»î¹ç³«»Ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬Í½Äê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Îý½¬¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚ¤Î°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡½¡½Á°²ó9²ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÂç¤¤¤¤³¤È¤«¡©
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤â½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç4ÅÀº¹¤Ç9²ó¤ËÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«¿®¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¼¡¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀ¸¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½100¥Þ¥¤¥ë¤òÅê¤²¤Æ¼«¿®¤òÆÀ¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê²áÄø¤ÎÃæ¤Ç¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤«¡©¤¢¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö100¥Þ¥¤¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î½Ð¤»¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÂ®¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢ÊÑ²½µå¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÁá¤¯Åê¤²¤ó¤«¤¤¡É¤È¤·¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½µß±ç¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡©
¡¡¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¸ÂÄê¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬½àÈ÷¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢µå¿ô¤òÅê¤²¤Æ¤âº£¤Î´ü´Ö¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¤Ï»ý¤Ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç½àÈ÷¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Ëè»î¹ç¡¢Ëè»î¹ç¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½ÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÌÀÆü¡¢½é¤ÎPSÅÐÈÄ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï´û¤ËPS¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡©
¡¡¡ÖËÍ¼«¿ÈÅê¤²¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÀèÈ¯¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÃæ·Ñ¤®¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤Î°ã¤¤¤ÎÊý¤¬´¶¤¸¤¿¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Åê¤²¤ëÏÓ¤Î³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¡©
¡¡¡Ö¡ÊÏÓ¤Î¡Ë¥¢¥ó¥°¥ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ª¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤ÎºÇ½é¤ÎÊý¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Ê¤¤³ÑÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÀµ¤·¤¤Æ°¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò³Ø½¬¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤ÏÌµ°Õ¼±¤ËÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤³¤Þ¤ÇÅêµå¤ÎÃæ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤ë¤¬¡¢·Ð¸³¤·¤¿Ãæ¤ÇÆñ¤·¤µ¤È¤«ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡ÖÆüÄøÅª¤Ê°ã¤¤¤ÏÆüËÜ¤È·ë¹½°ã¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç°ÜÆ°¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢»î¹ç°Ê³°¤Î¤È¤³¤í¤âÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡£»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç½ÕÀè½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Îµ»½ÑÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤ë°ÊÁ°¤Ë¼«ÌÇ¤¹¤ë·Á¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤Þ¤À´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Çº£¤½¤³¤½¤³¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤³¤ì¤«¤é·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬1Ç¯ÌÜ¤Î°ìÈÖ¤Î¼ý³Ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½º£µ¨¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¤ËºÆ¤ÓÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¡©Éüµ¢¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡©
¡¡¡ÖÎ¥Ã¦¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç´°àú¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌá¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£Ç¯¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦³Ð¸ç¤ÎÃæ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æº£¤³¤³¤Þ¤Ç¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ä¤ê¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×