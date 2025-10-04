ジェームズ・ガンによる新DCユニバースにも、キャットウーマン／セリーナ・カイルは登場予定と見て良いようだ。ガンがSNSにて認めた。

キャットウーマンといえば、バットマンと複雑な関係を持つキャラクターだ。『THE BATMAN-ザ・バットマン-』（2022）ではゾーイ・クラヴィッツがしなやかに演じたほか、過去にはアン・ハサウェイ、ハル・ベリー、ミシェル・ファイファーらが同役を務めた。

現行のDCユニバースは2025年の劇場映画第1弾『スーパーマン』を中心に展開されており、今後の映画には『スーパーガール』『クレイフェイス』『マン・オブ・トゥモロー』が控える。バットマン関連では単独作『ザ・ブレイブ・アンド・ザ・ボールド』が予定されているが、バットマン役のキャスティングや周辺キャラクターについてはわかっていない。

新DCユニバースにもゴッサムシティが登場するのなら、キャットウーマンの描写にも期待したいところ。Threadsでは、ファンから「DCUでのセリーナ・カイルがどのように描かれるのか楽しみです。DCUにキャットウーマンを登場させる予定や、関心はありますか？」と尋ねられたガンが自ら「ああ、もちろんですよ」と返答。キャットウーマンの登場予定を認めた。

ところでキャットウーマンは、ベン・アフレックがバットマン役を演じた旧DCユニバースには登場していない。つまり今回、キャットウーマンがいわゆるシェアード・ユニバースに登場するのは初めての機会になるということだ。新DCユニバースがさらに拡張されれば、キャットウーマンがさまざまなキャラクターと共演する姿が見られるようになるかもしれない。