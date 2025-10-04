G−DRAGONら、韓国の各界スター、著名人が、韓国南東部の慶州（キョンジュ）で開催されるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を世界にPRしている。

朝鮮日報は、「APEC首脳会議準備企画団は、2日に、映画監督のパク・チャヌク氏、元サッカー選手の朴智星（パク・チソン）、女性アイドルグループIVEのチャン・ウォニョン、シェフのアン・ソンジェ、DJのPeggy Gouらが登場するスペシャル・プロモーション映像を公開した」と伝えた。

映像では、G−DRAGONが、韓国レストランの一室で「ウエルカム・トゥ・APEC」と口を開いた瞬間、ウォニョンが「どなたか、車を出してください。ナンバーは2025です」と叫び、G−DRAGONが、立ち上がる。

室内には、朴智星や、パク・チャヌク監督らがいた。

そして、G−DRAGONが向かった先は、乗用車ではなく旅客機のコックピット。駐車券を口で挟み、バック操行を始めた。

ここでまたサプライズ人物が登場。飛行機のバック操行を誘導しているのは、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領だった。両手に誘導棒を持って腕を上下に振って、旅客機を定位置まで案内している。