¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¡¡£Ã£Ó¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¹îÉþ¤Ø¡Ö¾¡¤ÁÀ±¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤Ìô¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬£³Æü¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Í¶¿¤Ï£Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦Âè£²Àï¡Ê£±£±Æü¡á²£ÉÍ¡Ë¤ËÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯Åê¼êÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥Î¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç£²£±»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡££¸¾¡£¹ÇÔ¤ÇËÉ¸æÎ¨¤Ï£´¡¦£±£´¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê£²ÅÙ¤âÆó·³Íî¤Á¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÆñ¤¬Àä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö°¤¤¤È¤³¤í¤·¤«ËÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï£³°Ì¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¹¤´¤¤È¿¾Ê¤Ç¤¹¤·¡£ËÍ¤â´Þ¤á¤ÆÀèÈ¯¤¬£±Ç¯´Ö´Þ¤á¤Æ¤¦¤Þ¤¯²ó¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÈ¿¾Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤Ä´À°¤ò¤·¤ÆÎ×¤á¤¿¤é°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ã£Ó¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£Ã£Ó¤Þ¤Ç¤Ï£±½µ´Ö°Ê¾å´ü´Ö¤¬¶õ¤¯¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©µ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¤ÇÄ´À°ÅÐÈÄ¤ò¹Ô¤¦¸«¹þ¤ß¤À¡£¡ÖÃÏ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¡¢¶õµ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ÇËÍ¤Ï¤¹¤´¤¤³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÅê¤²¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ä´À°¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ìÈÖ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ³®Àû¤ÇÎÏ¤òÉÕ¤±¡¢£Ã£Ó½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÇØÈÖ¹æ£²£°¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î£Ã£Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¡¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡£ÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤Ìô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡£ºÇ¸å¾¡¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡¥»£²°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤È¤Ï½éÂÐÀï¤Î¸Í¶¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò£Ã£Ó¤ÇÊ§¤·¤ç¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£