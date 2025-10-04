男子大学生が選んだ「今ハマっている漫画」ランキング！2位『葬送のフリーレン』、1位は？
LINEリサーチは、2025年8月8〜10日の期間、全国の15〜25歳の学生1017人を対象に、スマートフォンWeb調査にて「漫画を読む頻度」「ハマっている漫画」についての調査を実施しました。
今回はその中から、男子大学生237人による回答をもとに、「今ハマっている漫画」ランキングを紹介します。
「ギャグ要素と綺麗な要素がバランスよく織り交ぜられているから（男子大学生）」「世界観が好き（男子大学生）」というコメントがあり、日常と非日常が混ざり合う描写が読者を惹きつけているようです。
回答者からは「ずっと読んでいるから（男子大学生）」「ワンピースは、終わりが気になるから（男子大学生）」といった声が上がっており、長年追い続けてきたファンならではの愛着と、物語の結末への期待が支持の背景にあるようです。
※回答者のコメントは原文ママです
2位：『葬送のフリーレン』／17.7％山田鐘人さん・アベツカサさんによる『葬送のフリーレン』は、魔王討伐後の世界を描いた後日譚ファンタジーです。長命のエルフ・フリーレンの旅を通じて、“その後”の物語が静かに紡がれていきます。第69回小学館漫画賞を受賞し、テレビアニメ第2期は2026年1月より放送予定です。
1位：『ONE PIECE』／20.3％尾田栄一郎さんによる大人気作品『ONE PIECE』。最新刊となる第112巻は、7月4日に発売されました。物語はエルバフ編へと突入し、予期せぬ出来事が描かれます。さらに、公式スピンオフ漫画『恋するワンピース』のアニメ化も発表され、話題を呼んでいます。
回答者からは「ずっと読んでいるから（男子大学生）」「ワンピースは、終わりが気になるから（男子大学生）」といった声が上がっており、長年追い続けてきたファンならではの愛着と、物語の結末への期待が支持の背景にあるようです。
