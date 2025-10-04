カブス・今永昇太 地区シリーズでリベンジを誓う「しっかり調整してやりたい」



今永昇太 PHOTO:Getty Images

＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞

現地2日、ナ・リーグのワイルドカードシリーズ第3戦、カブスがパドレスに3-1で勝利し、地区シリーズ進出を決めた。

第2戦でメジャー初の救援登板でマチャドに痛恨の2ランを浴びた今永昇太投手（30）だが、この日はシャンパンファイトで仲間と歓喜を分かち合い、「ワールドシリーズのチャンピオンまでやりたい」と力強く宣言。

悔しさを胸に、次戦へのリベンジを誓った。





今永昇太 試合後コメント（一問一答）

----2度目のシャンパンファイト

僕の登板はよくなかったんですけど、こうやってチームメイトが勝たしてくれたんで、また次に向けてしっかり準備できてうれしいです。



----2度目に肌で味わうシャンパンの味はどう

もうこれを、もうワールドシリーズのチャンピオンまでやりたいなと思います。



----普段と違った緊張感というか、そんな中でのプレーになったが、楽しむことはできたか

正直、この雰囲気にのまれてしまった部分もありますし、でも次からはしっかりと調整して、この雰囲気も込みで、次は相手のビジターにも向かうんで、しっかり調整してやりたいと思うんすけど、思うんすけど、そんなの関係ないからー！

（そう言うや否や報道陣に酒を浴びせながら）「関係ないからー！関係ないからー！」





