古代モンゴルの壮絶な王権争いを描いた「モンゴル・ハーン」が、10月10〜20日に東京国際フォーラムで、24〜26日に愛知県芸術劇場で上演される。日本モンゴル友好記念事業として位置付けられたこの舞台は、元横綱・白鵬翔氏にとっても大切な作品だという。

演劇の本場・ロンドンでも絶賛

モンゴル演劇界の金字塔と称される「モンゴル・ハーン」は、劇作家のバブー・ルハグヴァスレンによる戯曲が原作。3000年前の古代モンゴルを舞台に、王位継承を巡る陰謀や裏切りが渦巻く世界を描いた壮大な叙事詩的活劇である。演出を手がけるのはモンゴルの映画・演劇界をけん引する巨匠ヒーロー・バートルだ。

アンバサダーを務める白鵬翔氏

2022年に母国モンゴルで10万人以上を動員し、23年のロンドン公演、24年のシンガポール公演でも絶賛を浴びたという。

ちなみに、タイトルの「ハーン」とは、中央アジアで広く話されるテュルク語系に由来する君主の称号で、チンギス・ハーン以降、モンゴル帝国の支配者を示す言葉として使われるようになった。

“もう一つの母国”である日本で

モンゴル出身の大相撲元横綱・白鵬氏は、今回の日本公演のアンバサダーを務めている。

「私の母国を代表する作品が、もう一つの母国である日本で上演されることに、大きな喜びを感じています。色鮮やかな迫力ある舞台を、ぜひ堪能してください。スケールの大きさにきっと驚きますよ」

昨年、日蒙文化交流取極締結50周年を迎え、今年は天皇皇后両陛下が在位中としては初めてモンゴルをご訪問。1972年の国交樹立以来の交流が新たな段階に入った、節目の年にふさわしい舞台となりそうだ。

