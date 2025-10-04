「稼いでるんだって？ 私がおばあちゃんよ♡」孫が高収入だと知った途端、会いにきた義母。なんて無神経なの！

因果応報という言葉があります。

筆者の友人Oさんの義母は、これまで孫にまるで関心を示さなかったにもかかわらず、過去を省みることなく身勝手な態度ばかり。

そんな義母の振る舞いに、Oさんは頭を抱えてしまったそうです。

一体どんな出来事があったのか、Oさんから話を聞いてみました。

孫に興味のない義母

夫に先立たれて寂しさを感じているのかもしれません。

ですが、これまで何もしてこなかったのに、息子たちが独立した今になって助けてもらえると思うのは、さすがに勝手すぎる話ですよね。

夫も義母の強引さには呆れ気味で、「俺がいない時は無理に付き合わなくていい」と言ってくれています。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：fumo

FTNコラムニスト：RIE.K

国文学科を卒業し、教員免許を取得後はOLをしていたが、自営業の父親の病気をきっかけにトラック運転手に転職。仕事柄多くの「ちょっと訳あり」な人の人生談に触れる。その後、結婚・出産・離婚。介護士として働く。さらにシングルマザーとして子供を養うために、ファーストフード店・ショットバー・弁当屋・レストラン・塾講師・コールセンターなど、さまざまなパート・アルバイトの経験あり。多彩な人生経験から、あらゆる土地、職場で経験したビックリ&おもしろエピソードが多くあり、これまでの友人や知人、さらにその知り合いなどの声を集め、コラムにする専業ライターに至る。