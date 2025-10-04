生田絵梨花、大竹しのぶは「めっちゃくちゃ優しいです。めっちゃ優しいです」

女優の生田絵梨花（28歳）が、10月3日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。舞台で共演する大竹しのぶについて「めっちゃくちゃ優しいです。めっちゃ優しいです」と語った。



舞台「リア王」に出演する生田絵梨花が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。舞台で共演する大竹しのぶについて、生田は「めっちゃくちゃ優しいです。めっちゃ優しいです」と話し、大竹の学ぶ姿勢に「すごい素敵だな」と話す。



大竹にインタビューしたKis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔は、大竹が生田の学ぶ姿勢も賞賛しており、生田が演技のことについて質問してくると「知っていることは全て教えたい」と言っていたと語った。