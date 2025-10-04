生田絵梨花、“秋元真夏のグロス”勝手に使ってしまう理由明かす
女優・歌手の生田絵梨花（28歳）が、10月3日に放送されたトーク番組「A-Studio＋」（TBS系）に出演。乃木坂46時代からの友人、秋元真夏のグロスを勝手に使ってしまう理由について語った。
舞台「リア王」に出演する生田絵梨花が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。乃木坂46に約10年在籍したが、「戦友であり親友」という秋元真夏に卒業については、タイミングが合わず事前に話せなかったという話題となる。
生田は「今でも、卒業しても1番会ってるし、1番素を見せられる人ですね」と言うと、秋元にインタビューしたKis-My-Ft2・藤ヶ谷太輔は、生田が秋元のグロスを勝手に使うことや、移動車で隣になったときには秋元の太ももに足を乗せてくるといった、心を許しているからこその、意外な行動を取っているという情報を明かす。
生田は笑いつつ「いや、ねえ、何か。それをこう、喜んでくれるから」と話し、笑福亭鶴瓶から「喜んでくれてるかどうか分からへんで」とツッコミが入った。
