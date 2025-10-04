待望の“りおカーニバル”にファンは沸いた。「大和証券Mリーグ2025-26」10月3日の第2試合はBEAST X・東城りお（連盟）が今期初トップを獲得。動物の耳を模した可愛らしいヘアアレンジと、「17年ぶり」と語るネイルで初の“がおー”ポーズも披露した。

【映像】東城りお、ミニ丈から覗かせる美脚

第1試合は鈴木大介（連盟）が登板し4着。チャンス手が放銃に回る苦しい展開となった。挽回を期す当試合は、東家から赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、TEAM雷電・本田朋広（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、東城の並びで開始した。

序盤は園田が先行。2着目から追う東城は東3局、東と中が対子のチャンス手。5筒から切り出し、マンズの混一色へ一直線に向かっていく。中、東と鳴いて南と六万のシャンポン待ちでテンパイ。先に本田がリーチをかけていたが、ここは真っ向勝負だ。ここに割って入ろうとした阿久津が六万を切り、東城がロン。東・中・混一色の8000点でトップ目に立った。本田は同じ六万待ちだったため、価値ある頭ハネのアガリとなった。ストレートな攻撃力が持ち味の東城らしい戦いぶりに、視聴者は「りおぱらナイッスウ！！！」「トップ目！！！！！」「りお！りお！りお！」と沸いた。

その後、園田にマクられて2着へ後退したが、南1局にまたもチャンス手が到来。ドラの6筒をポン、赤五万をチーしてカン六万待ちでテンパイすると、これを自ら引き寄せタンヤオ・赤・ドラ3のアガリ。園田に親被りをさせ、またもトップ目へ浮上した。南2局2本場は園田から5200点（＋600点）をロン。リードを広げ、このまま逃げ切った。

試合後は「ありがとうございます！めっちゃうれしい」と顔を覆って大喜び。「大介さんが悔しいラスで、『キャプテン、頼んだよ』と声をかけてもらった」と、登板前のやりとりも明かした。東3局のアガリについては「どうしてもトップが取りたかったので、気合いをここで見せようと思った」と振り返った。

ヘアアレンジについては「これでトップが取れたので、今後この髪型がお気に入りになるかも」と満足げ。ファンには「なんとか個人のトップが取れて、チームもプラスになりました。この後もいい流れを作って、チームで力を合わせて頑張りたいと思います」と伝え、最後は桃色のネイルで決めポーズ。「どやぁ」と可愛らしく呟いた。

【第2試合結果】

1着 BEAST X・東城りお（連盟）4万3400点／＋63.4

2着 TEAM雷電・本田朋広（連盟）2万6600点／＋6.6

3着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）2万500点／▲19.5

4着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）9500点／▲50.5

【10月3日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋336.2（12/120）

2位 TEAM雷電 ＋92.2（14/120）

3位 U-NEXT Pirates ＋91.0（16/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋78.7（10/120）

5位 BEAST X ＋8.5（14/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲39.6（14/120）

7位 KADOKAWAサクラナイツ ▲100.0（10/120）

8位 EARTH JETS ▲118.7（12/120）

9位 セガサミーフェニックス ▲158.3（14/120）

10位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ▲190.0（12/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）