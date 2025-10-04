【FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025】U-20ニュージーランド代表 0−3 U-20日本代表（日本時間10月4日／エスタディオ・エリアス・フィゲロア・ブランデル）

【映像】下から上に伸びるスーパーミドル弾

U-20日本代表のMF小倉幸成（法政大学）が、圧巻のミドルシュートで先制点。SNSも大いに沸いた。

U-20日本代表は日本時間10月4日、U-20ワールドカップのグループステージ第3戦でU-20ニュージーランド代表と対戦。2連勝で順位は確定していないがすでに決勝トーナメント進出は決めており、前節からスタメン8人を入れ替えた。

過去2試合はベンチスタートだった小倉も、ダブルボランチの一角で先発。テンポの良いパス捌きと身体を張った守備で存在感を放つと、22分には先制点を叩き込む。

右サイドからのクロスのこぼれ球からDF小杉啓太、MF横山夢樹と繋がり、ペナルティーエリアの手前でボールを受けた小倉は、右サイドにパスを出すと見せかけて足裏を使ったターンでニュージーランドの2人を翻弄。そして、すぐさま逆足の左足を振り抜いた。

強烈なボールは下から上に伸びるような軌道を描き、必死に反応したニュージーランドのGKヘンリー・グレイの手を弾いてゴール左上に突き刺さった。

圧巻の左足にミドルには、解説の名良橋晃氏（元日本代表DF）も「いやー！よっしゃー！いいぞー！よし！」と大絶叫。SNS上のファンも即座に反応し、「うぉーすんごいの決まった！」「小倉！えぐミドル！なにそれ！」「ビューティフルゴール！」「雨を切り裂くスーパーミドル！」「ナイス！師匠・小笠原満男ばりのゴラッソ！」「なんて大学生だ！」「逆足でのスーパーゴラッソきたー」「えぐい痺れた流石です」「シュート前の切り替えがよかったね。ブスケッツみたい笑」「石井、横山、小倉 3戦連続ミドルシュート決めてるの...」「相手2人を目の前に右足で触りパスキャンセル、ターンして右足でタッチして姿勢を作りスムーズに逆足振り抜き、ピッチが悪コンディションでも素晴らしい技術」など大熱狂となった。

鹿島アントラーズのジュニアユースとユースで育ち、現在は法政大で活躍するボランチが、世界の舞台で強烈なインパクトを残している。

なお日本は、64分にオウンゴールで2点目、84分にMF石井久継が3点目を挙げ、3−0で完勝。W杯では史上初の3連勝（すべてクリーンシート）を飾り、グループAを首位突破した。次戦は10月9日8時キックオフのラウンド16で、対戦相手はC組・D組・E組3位の成績上位国となる。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-20 ワールドカップ チリ 2025）

