大丸東京店に新感覚のモンブラン専門店が誕生！真っ白なモンブランは、飲めそうなほどの“とろっとろ感”が魅力的
栗が主役の『モンブラン』は、秋のお楽しみのひとつですよね。
深まる秋に向け、“世界でここだけのモンブランスイーツ専門店”「モンブランTHE珀山（はくざん）」が誕生。
10月29日（水）、東京駅直結の大丸東京店にグランドオープンします。
東京駅直結！モンブラン専門店「THE珀山」がオープン
大丸東京店にオープンする「モンブランTHE珀山」は、『東京ばな奈』など多数のスイーツブランドを手がけるグレープストーンと、大丸松坂屋百貨店が共同開発した新しいブランドです。
ヨーロッパで生まれ、日本の食文化と出会い、時代と共に進化してきた『モンブラン』を、これまでにない新たなおいしさで味わいつくすモンブランスイーツ専門店なのだとか。
ブランドを代表する「THE珀山モンブラン」
シグネチャーの「THE珀山モンブラン」（2個入：税込1890円）は、フランス語で“白い山”を表す『モンブラン』の名前にぴったりな真っ白な一品です。
山の形を保っていられないほどとろとろの和栗ソースを“最高食感しぼり”で閉じ込めた、スーパーメルティモンブランなのだといいます。
栗が主役のとろとろで真っ白なモンブラン
「THE珀山モンブラン」は、和栗風味のホワイトマロンクリーム×芳醇なラム酒が香る洋栗クリームの2層仕立て。
モンブランの中心には、渋皮栗が丸ごと1粒隠れていますよ。
スプーンですくうと飲めそうなほどやわらかい初めての口どけに、麓に広がるさっくり軽やかなメレンゲがアクセントをプラス。
仕上げに生クリームで雪化粧した、ご褒美感たっぷりの至福のモンブランを堪能してくださいね。
「THE珀山モンブラン」は、店頭にて毎日10:00〜、17:00〜の2回、販売される予定です。
※1人2箱まで
また大丸松坂屋オンラインストアでは、10月1日（水）から予約販売も受付け中です。
※受け取りは店頭のみ（12:00〜17:00）、1人2箱まで
まずは自分へのご褒美にゲットしたい「THE珀山モンブラン」。
今後も魅力あふれるモンブランスイーツが登場する予定なので、こちらも楽しみですよね。
※販売内容等が変更される場合があります。最新情報は大丸松坂屋百貨店オンラインストアにてご確認ください。
■モンブランTHE珀山
場所：大丸東京店 1階 食品ほっぺタウン
営業時間：10:00〜20:00
公式HP：https://the-hakuzan.jp
Instagram：＠hakuzan_jp
参照元：株式会社グレープストーン プレスリリース
