後を絶たない特殊詐欺。石川県内でもオレオレ詐欺や架空請求などの詐欺被害が相次ぎ、2025年8月末の時点で133件、約7億8400万円と過去最高の被害額が確認されています。これは去年の同じ時期に比べて60件多く、金額は4倍以上増加しています。石川県内では2015年に1年間で150件、約4億9200万円の被害が確認されたのが、これまでの最高額となっていましたが、今年は既に被害額が過去最高になっており、このままのペースで被害が増え続ければ、件数も過去最多になる見込みです。

中でも、スマートフォンや自宅の固定電話にかかってくる特殊詐欺の電話は、年々手口が巧妙化しています。インターネットバンキングの普及によって銀行まで足を運ぶことなく簡単に高額な振込を行えることなどから、被害の高額化も問題となっています。

その電話、本当に警察？ 怪しい電話番号と不自然な会話

金沢市内に住む30代の会社員の男性も詐欺電話を受けたと話します。

男性に電話がかかってきたのは、今年5月上旬の正午前でした。

番号を登録していない電話からスマートフォンに着信があり、電話をとったところ、「〇〇さんですか？」と男性の苗字を呼ばれたということです。電話番号は頭に＋がついていて、末尾は「1110」でした。

男性「声は中年とみられる男性でした。少し片言で喋っている感じがして、イントネーションに違和感を覚えました」

男性は名前を呼ばれたことには応えず、「どなたですか？」と逆に問い返したところ、再び「〇〇さんですか？」と問いかけられ、その問答を３回ほど繰り返したということです。

以下は、その後の電話でのやりとりです。

詐欺電話「生活安全課のナカシマです」

男性「どこの生活安全課ですか？」

詐欺電話「警視庁です」

男性「どうしたんですか？」

詐欺電話「あなたが犯罪に巻き込まれています」

男性「石川県警に確認したら良いですか？」

この会話を最後に電話は切られました。

男性「まさか自分にそんな電話がかかってくるとは思いませんでした。普段から私は詐欺に関して注意を払っているので分かりましたが、気を付けないとだまされる可能性はあると思いました」

同様の電話は同時期に記者のスマートフォンにもかかってきました。

発信先の番号は＋から始まる番号で末尾が「0110」。

その際には通話状況が悪く、何度か聞き返した末に会話をしましたが、終始「ザー」という雑音が混じっており、国内の一般的な固定電話からかかってきている通話とは違うように感じました。

「未納料金」に要注意！ 相次ぐ自動音声ガイダンス詐欺

また、青森県では今年の４月から５月にかけて不審な電話が地域の至る所でかかってくる事案がありました。

青森市に住む30代の会社員の女性も自宅の固定電話に何度も支払いの滞りを騙る電話がかかってきたと話します。

女性「電話をとると直後から携帯電話会社や電気料金、公共放送の支払いが滞っているという音声ガイダンスが流れてきました。一日に三回も全て違う内容でかかってきたこともありました」

女性がこれらの電話が近所でも相次いでいると気づいたのは、職場で客から相談の電話を受けたことがきっかけでした。

女性「私はインフラ関係の事務をしているんですが、職場に高齢の利用者から『電気の支払いに関する問い合わせがきた』という電話を受けたことで職場でもその話題となり、調べたところ、青森市や黒石市など津軽地域で同様の電話が相次いでいるということが分かりました」

女性は「0500」などから始まる不審な電話番号から着信があった際にはインターネットで番号を検索するなどして気を付けているほか、家族全員のスマートフォンに迷惑電話などを自動で判別するアプリをインストールして対策を行っているということです。

女性の周囲で被害に遭ったという人はいませんでしたが、日頃から情報共有を行うことが大切だと実感しました。

女性「本当にこういう電話はやめてほしいです。正直、気持ちが悪い。こういった事案があって周囲に相談することの大切さを実感しました。身の回りの人と情報を共有することで防犯意識に繋がると思いました」

電話詐欺から身を守るための５つのポイント 「怪しい電話」の対処法

電話での特殊詐欺を防ぐ方法について、石川県警生活安全企画課の育野献次席にポイントを聞きました。

【国際電話や非通知でかかってきた電話には要注意！】

Ｑ．特殊詐欺が疑われる電話番号はありますか？

「かかってきた電話の頭に＋マークがついている場合、国際電話の可能性が高いと言えます。特殊詐欺は国際電話からかかってくることが多く、身に覚えがなければ疑った方が良いでしょう」

また、特殊詐欺は非通知でかかってくることもあり、「非通知」と表示されている時には注意が必要です。

【電話に出てしまったら、一回切って誰かに相談】

Ｑ．もしも特殊詐欺を疑われる電話に出てしまった場合はどうしたら良いですか？

「特殊詐欺の電話は巧妙化しており、過剰に不安を煽ってきます。つい信じてしまいそうになりますが、相手の話を鵜呑みにせず、まずは電話を切ってください。そして、家族や友人など第三者に相談してください。知っている人だと話しづらいという場合には最寄りの警察署や交番でも相談を受け付けています。警察への相談専用ダイヤル「♯9110」も有効です。」

その他にも、相手から伝えられた電話番号には折り返しをしないということも大切です。

また、『ＮＴＴファイナンス』などを騙る自動音声も詐欺の可能性が高いと言えます。すぐに電話を切ってください。

【特殊詐欺を疑うポイントは？】

Ｑ．手口が巧妙化しすぎて信じてしまう人も多いと思います。疑うべきポイントはありますか？

「支払いの方法で電子マネーを指定してきた場合はまず詐欺を疑ってください。また、警察を騙る詐欺の場合、ビデオ通話をしてくることがありますが、警察がビデオ通話で電話をかけてくることはありません。また、逮捕状や警察手帳を見せるなどといった行為もありえません。」

警察も情報発信のためにラインやＳＮＳのアカウントを持ってはいますが、ＳＮＳを通じて個人宛のＤＭを送ることはありません。

「＋」や「非通知」の電話には出ない！ 警察が教える詐欺対策【詐欺と思しき電話はまず「出ない」】

Ｑ詐欺にかからないためにはどのような行動をすることが望ましいですか？

「まず、頭に＋がついている国際電話や非通知設定は心当たりがなければ出る必要はありません。非通知設定に関しては電話で拒否設定することもできますし、電話によっては登録のない番号を着信拒否できる設定などもあります。」

その他にも、スマートフォンでは国際電話の着信を規制できるセキュリティアプリなどもありますので、不安な方はインストールしておくと良いかもしれません。

固定電話の場合、国際電話の発信や着信を休止する「不取扱サービス」が無償で受けられます。警察でも申請の手伝いをしていますので、分からない場合は最寄りの交番や警察署まで足を運んでください。

また、非通知設定の着信拒否には「ナンバー・リクエスト」が有効です。「ナンバー・ディスプレイ」を契約している方の中でも７０代以上であれば無償で利用することができます。

これから電話を買い替えるという方は、全国防犯協会連合会が推奨している電話の購入もおすすめです。

「優良防犯電話推奨品目録」として一覧が公開されていますので、参考にしてみてください。

【「未納料金」は詐欺の可能性大】

Ｑその他にも気を付けなければならない詐欺はありますか？

「架空請求は後を絶ちません。特に電話会社を名乗るメールやＳＮＳを通じて『未納料金がある』などと騙るものや、総務省を名乗るはがきなどには注意が必要です。」

相次ぐ詐欺被害。かけがえのない財産を守るためにも、詐欺電話を「取らない」「すぐに切る」ということを心掛けることが大切です。