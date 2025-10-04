表参道のランドマークにロンドン発の会員制クラブ「Soho House」がOPEN
三井不動産とSoho House & Co inc.はこのほど、東京都・南青山において開発を推進中の複合ビル「表参道Grid Tower」内にて会員制クラブ「Soho House Tokyo」の開業を決定した。
「Soho House Tokyo」エントランスロビー(イメージ)
開業を決定したのは、ロンドン発の会員制クラブ。「表参道Grid Tower」内の11階〜14階までの4フロアにて展開する。
客室は、cozy、mediumの部屋を中心に4タイプの計42室を用意。
Cozy room(イメージ)
Medium room(イメージ)
共用部には、会員同士で交流できるクラブラウンジのほか、地元の食材を活かした料理やカクテルを提供するレストラン、クラブバーを設ける。
クラブラウンジ(イメージ)
14階には、六本木方面を一望できるプールテラスも充実する。
プールテラス(イメージ)
会員募集は2025年夏より開始し、開業は2026年春を予定している。
「Soho House Tokyo」エントランスロビー(イメージ)
開業を決定したのは、ロンドン発の会員制クラブ。「表参道Grid Tower」内の11階〜14階までの4フロアにて展開する。
Cozy room(イメージ)
Medium room(イメージ)
共用部には、会員同士で交流できるクラブラウンジのほか、地元の食材を活かした料理やカクテルを提供するレストラン、クラブバーを設ける。
クラブラウンジ(イメージ)
14階には、六本木方面を一望できるプールテラスも充実する。
プールテラス(イメージ)
会員募集は2025年夏より開始し、開業は2026年春を予定している。