伊藤敦樹が2試合連続ゴール！　ヘントはシャルルロワ下して2連勝

ヘントに所属するMF伊藤敦樹が、リーグ戦2試合連続ゴールを記録した。



ジュピラー・プロ・リーグ（ベルギー1部）第10節が3日に行われ、ヘントはシャルルロワと対戦。0−0で迎えた9分に伊藤が左サイド高い位置でボールを受けると、ペナルティエリア手前からニアサイドを抜く右足でのシュートを決めて先制点をもたらした。伊藤にとってはリーグ戦2試合連続ゴールで、今季3点目となった。



試合はその後、28分に直接FKを決められて追いつかれたが、71分にコーナーキックからオムリ・ガンデルマンが頭で勝ち越しゴールを挙げ、2−1でヘントが勝利を収め、2連勝を飾っている。なお、ここまで全10試合に先発出場している伊藤はフル出場で勝利に貢献している。