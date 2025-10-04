鎌田大地の交代は温存策か　クリスタル・パレス監督が説明 「70分で交代させることができた」

日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスは、今シーズンいまだ無敗と好調だ。

2日に行われたUEFAカンファレンスリーグのディナモ・キエフ戦にも2-0で勝利している。

この試合で鎌田は3-4-2-1システムの右シャドーとして先発。2点をリードした後半24分に交代している。

パレス公式サイトによれば、オリヴァー・グラスナー監督は、この試合についてこう話していたそう。

「全員がポーランドから健康な状態で戻ってきた（ウクライナはロシア侵攻の影響を受けているため、試合は中立地ポーランドで行われた）。

遠征は全てスケジュール通りに進んだ。望みどおりにプレータイムも管理することができた。

鎌田とジェレミー・ピノを70分で交代させることもできた。いい遠征だったが、プレミアリーグの次節を楽しみにしている。

選手たちはプレミアリーグではトップレベルに近いパフォーマンスをする必要があることを理解している。そうでないと負けるリスクが高い」

今後の戦いも見据えて、鎌田はフル出場させずに交代させたようだ。

実はメッシとロナウドも…「交代拒否した5人のスーパースター」

現在プレミアリーグ4位につけるパレスは週末に9位エヴァートンとアウェイで対戦する。無敗記録を継続できるのか注目だ。

