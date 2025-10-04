「浜ちゃんがソファーと同化してたよ」浜田雅功の最新ショット公開「若返った感じ」「元気でなにより」
「浜田組長と組員たち」公式Instagramは10月2日に投稿を更新。お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功さんがソファでくつろぐ姿を披露しました。
【写真】浜田雅功がソファでくつろぐ姿
ファンからは、「浜ちゃんネルシャツと､ソファーの色合いが素敵すぎます」「浜ちゃんちょっと若返った感じ！」「元気でなによりです」「まさかソファーと合わせた？」「浜ちゃん可愛い」との声が寄せられました。
(文:鎌田 弘)
「浜ちゃん可愛い」同アカウントは「浜ちゃんがソファーと同化してたよ 大盛り上がりの夜」とつづり、2枚の写真を載せています。チェックシャツを着用し、ソファに横たわる浜田さんの姿を披露。シャツとソファが同色で、まるで一体化しているような姿です。
自身初となる個展を開催予定同アカウントは9月26日に「空を横切る飛行雲」と、浜田さんの個展を宣伝する投稿をしています。浜田さんは10月19日より麻布台ヒルズギャラリーにて自身初となる個展「空を横切る飛行雲」を開催予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
