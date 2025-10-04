ºòµ¨WS¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤¬¸ì¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÆóÅáÎ®¡ÖÈà¤ÎºÍÇ½¤ÏÁ´Éô¤¬µ¬³Ê³°¡×¡¡¡ÖÂÇ¡×¤¬¡ÖÅê¡×¤ËÍ¿¤¨¤¿¹¥±Æ¶Á
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡Ë¤ò2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¤ÇÂè1Àï¡Ê»î¹ç³«»Ï¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5Æü¸áÁ°7»þ38Ê¬Í½Äê¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¥Á¥º¥ó¥º¥Ð¥ó¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤ÇÁ°ÆüÎý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ºòµ¨¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¥Ó¥å¡¼¥é¡¼Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¸ÅÁã¡¢¤½¤·¤ÆÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ó¥å¡¼¥é¡¼¤Ï2015Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ24°Ì¡Ë¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢9Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¡£ºò¥ª¥Õ¡¢2105Ëü¥É¥ë¡ÊÌó33²¯±ß¡Ë¤Î1Ç¯·ÀÌó¤Ç¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¡£º£µ¨ÅÓÃæ¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡£9·î12Æü¡ÊÆ±13Æü¡Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤Ç¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸åÀèÈ¯¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Î¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹½êÂ°»þ¤Îº£Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÍ¥¾¡¥ê¥ó¥°¤â¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤â2ÅÙ¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÂçÃ«¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤ò·Ð¤Æ¤ÎÉüµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤À¡£¤À¤±¤ÉÈà¤¬¡ÊÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¡Ë¾ï¤Ë»î¹ç¤Ë½ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¡£¡Ö¼Â¤Ï»ä¤â¥±¡¼¥¸¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ½é¤Î4Ç¯´Ö¡¢Ä´»Ò¤è¤¯Åê¤²¤Æ¤¿º¢¤Ï¾ï¤ËÂÇ·âÎý½¬¤â¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Èà¤¬ÆóÅáÎ®¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Î²áÄø¤ÇÂÎ¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤¿¤³¤È¤¬¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉüµ¢¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÅêÂÇÎ¾Êý¤ä¤ëÊ¬¤À¤±Éé²Ù¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤½¤ÎÉé²Ù¤ò¤É¤¦´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È²ÝÂê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÃ«¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤ì¤ò·Ú¡¹¤È¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¦¡£¡ÖÈà¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡¢Îý½¬Ç®¿´¤µ¡¢¤½¤·¤ÆºÍÇ½¤ÏÁ´Éô¤¬¡Èµ¬³Ê³°¡É¡£¤½¤ì¤òÁ´ÉôÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢Èà¤òÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡£2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡ÈÀ®¸ù¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡É¤Èµ¿¤¤¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤¬Èà¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¡¢¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ï¡¢ÄºÅÀ¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤òºÇ¤âÃÎ¤ëÁª¼ê¤È¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£5Àï3¾¡¤ÎÃ»´ü·èÀï¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤Ë¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£