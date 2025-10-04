夏の終わりのゴワつき肌をうるっと滑らかに！ 新作コスメで秋冬に備える

長かった夏がやっと終わりを迎えた今、肌の基礎体力を高めるスキンケアにシフトを。メイクやボディケアで気分転換をするのも◎。BEYOOOOONDS・里吉うたのさんが新作コスメをお試ししました。

BEYOOOOONDS・里吉うたのさんが新作コスメをお試し！

1、ADDICTION ザ リップスティックグレイズドボム 008

ザ リップスティックグレイズドボム 008 \4,620 10/3発売（アディクション ビューティ TEL. 0120-586-683）

湧き上がるようなツヤと高発色で視線を奪うボリュームリップが完成。プランプアップしたかのようなツヤで、気になる唇の縦ジワもカムフラージュ。「透明感があるのに元の唇の色が影響しにくく、見たままの発色に。高発色なのに潤いも抜群で、長時間話していても色落ちしにくいので、お仕事でも大活躍です」

2、TAKAMI タカミローションII

タカミローションII 100ml \4,070（タカミ TEL. 0120-291-714）

老化を呼ぶ角質硬化を改善し透明感あふれるしなやかな肌に。角質を柔らかく整えることで肌の循環を高め、老化の隙を与えない化粧水。「とろんとしたローションが肌にするんと入り込み、もちもちの肌に。夏の終わりのゴワつき肌をうるっと滑らかに整えてくれるのは頼もしい！ どんな肌状態でも刺激を感じにくく、使うたび肌が健康になるよう」

3、The Ordinary. スキンバリア サポートセラム

スキンバリア サポートセラム 30ml \3,520（オーディナリー TEL. 0570-003-770）

肌バリアや赤みに働きかけて穏やかな状態にメンテナンス。ナイアシンアミドやCICAなど、厳選した8つの成分の組み合わせで、乾燥や赤み、敏感症状など、あらゆるトラブルにアプローチ。「ビビッドなピンクのテクスチャーとは裏腹に、ゆらぎやすい私の肌にもしっくりマッチ。高い保湿力で肌の土台までしっかり潤うのを実感」

4、YOLU ディープナイトケアボディソープ

ディープナイトケアボディソープ 440ml \1,100（I-ne TEL. 0120-333-476）

泡立つと同時に優雅な香りが広がり毎晩のバスタイムが至福の時間に。夜間美容エキスを配合し、翌朝の肌はしっとりすべすべ。ナイトセラミドをはじめとする保湿成分が全身の潤いを保つ。「ふわふわとした泡立ちに感動！ 洗い上がりはサラッとしているのに、ほどよい保湿感で時間が経ってもずっとうるすべな肌をキープできるのが嬉しい！」

里吉うたの

さとよし・うたの BEYOOOOONDSのメンバー。最近は美容液などでアゼライン酸を取り入れ、毛穴と戦う日々。DJ KOOとBEYOOOOONDSのコラボシングル『最KOO DE DANCE』が発売中。