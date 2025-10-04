ケチな彼氏でも「それなら仕方ない」と思える事情９パターン
ケチな男はモテないと相場が決まっていますが、なかには日頃から貧相なデートを繰り返しているのに、彼女からは深く愛されているという男性もいるようです。「それでも彼女に見放されない理由」には、いったいどんなものが考えられるのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「ケチな彼氏でも『それなら仕方ない』と思える事情」をご紹介します。
【１】親への仕送りや借金の肩代わりをしている
「親孝行でかえって素敵だなって思います」（20代女性）というように、家族へのサポートのため自由にできるお金が少ないパターンです。ただし、酒やギャンブルなどで作った負債まで面倒をみていると「それは親に問題があるのでは？」と呆れられてしまうかもしれません。
【２】自分と結婚するための資金を貯めている
「いやもう、自分のために節約してくれてるんなら最高でしょ」（20代女性）というように、ふたりの将来のために自由にできるお金が少ないパターンです。その一方で男同士のつきあいでは散財したりしていると「本気なのかな？」と疑われるので、彼女以外でもケチケチする必要があるでしょう。
【３】ケガや病気などのせいで、バリバリ働くのが難しい
「人生にアクシデントはつきものだから誰も責められない」（20代女性）というように、やむにやまれぬ理由で自由にできるお金が少ないパターンです。ただし、日ごろ不摂生など、本人の怠惰によるケガや病気の場合は同情されにくいかもしれません。
【４】起業や留学のための資金を準備している
「副業やバイトをしてお金を稼いでいると説得力ありますね」（20代女性）というように、いずれ大きく羽ばたくために自由にできるお金が少ないパターンです。日ごろから「いついつまでに行動する」といった具体的な計画を宣言しておくと、真剣さが伝わるでしょう。
【５】過去にお金めあての女性に騙されたことがある
「お金を使わないことで、本当の愛を探しているのかなと」（20代女性）というように、過去のトラウマから、自由にできるお金を少なくしているパターンです。この場合、「お金を持っていないわけではない」とアピールしておかないと、真意が伝わりにくいかもしれません。
【６】仕事の見習い期間中のため収入が少ない
「クリエイティブな仕事だと最初はお給料が少ないと聞きますよね」（10代女性）というように、そもそもインカムが少ないため自由にできるお金が少ないパターンです。とはいえ、この手が使えるのは10代後半や20代前半まで。いつまでも「見習い」「資金不足」では、説得力がないので注意しましょう。
【７】創作活動のために定職に就けないでいる
「バンドマンや役者にありがちですけど、支えたくなりますよね」（20代女性）というように、夢のために自由にできるお金が少ないパターンです。もっとも、口先だけで創作のために汗水たらしていないと「こいつ、ダメ人間なだけだ」と見切られてしまうかもしれません。
【８】奨学金を返済している
「学費を借りなくちゃならなかったのは家の事情だろうからしょうがない」（20代女性）というように、奨学金を返すために自由にできるお金が少ないパターンです。しかし、奨学金まで借りたのに、それを活かして働くわけでもなくぶらぶらしているようでは、共感してもらうのは難しいので気を付けましょう。
【９】募金やボランティアのために私財を投じている
「困っている人たちを助けるために生活を質素にしていて聖人かと」（20代女性）というように、世のため人のために活動しているので、自由にできるお金が少ないパターンです。とはいえ、自分の健康まで削ると「やりすぎ」だと思われるので、ほどほどにしておきましょう。
いずれにせよ、普段から自分の欲望のために無駄遣いしていると説得力はありません。そこがすけて見えないよう注意したいものです。（熊山准）
