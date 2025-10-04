まるで治外法権？「嫌われ者・西野亮廣」が今テレビで求められる3つの理由。炎上する“いじられ”との境界線
久しくテレビ業界から遠ざかっている印象のあった、お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さん。彼のテレビ露出がこの夏以降、目立つようになりました。
7月13日放送『日曜日の初耳学』（TBS系）、8月18日・25日放送『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）、9月7日放送『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）、9月10日深夜放送『キングコングのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）など……。
なぜ今、西野さんが引っ張りだこなのでしょうか？
◆実力者でありながら稀代の嫌われ者・西野亮廣
キングコングと言えば、M-1決勝進出3回を誇る実力派漫才師です。養成所時代から脚光を浴び、『はねるのトびら』（フジテレビ系）などの番組で世間にその名が浸透。ダウンタウン、ナインティナインに続く次代のスターとして、業界内外から期待されていました。
しかし、その反面、芸人仲間などからの嫉妬も含んだ酷評もあり、それに追随するアンチも多数生まれました。次第に、勢い任せの芸風や、偉そうで鼻につく言動、「ひな壇には座らない」などという西野さんの生意気な発言が視聴者たちからも反感を買うように……。
2010年に入ったころから、山里亮太さん、ダイアンさんなどのような反キングコングの芸人さんが台頭し、その妬み恨みを表面化させたことで、キングコングは嫌われ者芸人として地位を確立することになりました。
中でもコンビの手綱を握っている西野さんは、芸人以外の活動で醸し出す“うさん臭さ”や、自己肯定感強めで上からものを言う振る舞いが人々の気分を苛立たせ、さらに嫌われることに。稀代の嫌われ者として、おなじみとなってしまいました。
◆『ゴッドタン』などの西野いじり企画が話題に
ですが、いつごろからか“嫌われ”を逆手に取った、西野さんをいじる企画が好評を博すようになってきました。代表的なのが『ゴッドタン』（テレビ東京系）です。
ゴッドタンのプロデューサーは言わずと知れた佐久間宣行氏。ともに若手時代、『キンコンヒルズ』（テレビ東京系・2006年）を手掛け、キングコングとは旧知の仲です。その関係性もあり、番組では劇団ひとりさんとの対決企画など、本人が出演依頼を「赤紙」と呼ぶほどの「いじられ企画」で“公開処刑”されています。
◆「世のヘイトを全部集めてくれる」という無敵さ
また、『アメトーーク』（テレビ朝日系）での東野幸治さんにオモチャにされているような絡みも秀逸で、見ていて爽快感をおぼえるほど。
佐久間氏も9月に放映された『人間研究所』（日本テレビ系）にて、西野さんについて「あれはね、“何をやっても怒られない”キングコングの西野（亮廣）っていう人がいるの。数年かけて、世のヘイトを全部集めてくれるから。無敵なの」と言うほど、嫌われキャラとして信頼を置いていることがわかります。
西野氏本人もYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』にて「お笑いのお仕事もやらせていただく状況を作っていただいた」と佐久間氏に感謝する通り、自ら嫌われ者を自覚し、いじられも正面から受けて立っているような状況です。
◆いい「いじられ」と悪い「いじられ」の違い
近ごろ、様々な番組において出演者同士の軽いノリのいじり・いじられがSNS上で賛否を呼ぶことがあります。
いじりというのは毒薬で、簡単にその場で笑いが生まれますが、一歩間違えれば「いじめ」「パワハラ」などと呼ばれかねない。昨今の風潮では、後者で炎上する割合が増えてきています。
しかし、佐久間氏が言うようになぜか西野さんのいじりだけは別格として扱われています。まさに時代から治外法権をうけているような状態です。
7月13日放送『日曜日の初耳学』（TBS系）、8月18日・25日放送『大悟の芸人領収書』（日本テレビ系）、9月7日放送『突然ですが占ってもいいですか？』（フジテレビ系）、9月10日深夜放送『キングコングのオールナイトニッポン』（ニッポン放送）など……。
◆実力者でありながら稀代の嫌われ者・西野亮廣
キングコングと言えば、M-1決勝進出3回を誇る実力派漫才師です。養成所時代から脚光を浴び、『はねるのトびら』（フジテレビ系）などの番組で世間にその名が浸透。ダウンタウン、ナインティナインに続く次代のスターとして、業界内外から期待されていました。
しかし、その反面、芸人仲間などからの嫉妬も含んだ酷評もあり、それに追随するアンチも多数生まれました。次第に、勢い任せの芸風や、偉そうで鼻につく言動、「ひな壇には座らない」などという西野さんの生意気な発言が視聴者たちからも反感を買うように……。
2010年に入ったころから、山里亮太さん、ダイアンさんなどのような反キングコングの芸人さんが台頭し、その妬み恨みを表面化させたことで、キングコングは嫌われ者芸人として地位を確立することになりました。
中でもコンビの手綱を握っている西野さんは、芸人以外の活動で醸し出す“うさん臭さ”や、自己肯定感強めで上からものを言う振る舞いが人々の気分を苛立たせ、さらに嫌われることに。稀代の嫌われ者として、おなじみとなってしまいました。
◆『ゴッドタン』などの西野いじり企画が話題に
ですが、いつごろからか“嫌われ”を逆手に取った、西野さんをいじる企画が好評を博すようになってきました。代表的なのが『ゴッドタン』（テレビ東京系）です。
ゴッドタンのプロデューサーは言わずと知れた佐久間宣行氏。ともに若手時代、『キンコンヒルズ』（テレビ東京系・2006年）を手掛け、キングコングとは旧知の仲です。その関係性もあり、番組では劇団ひとりさんとの対決企画など、本人が出演依頼を「赤紙」と呼ぶほどの「いじられ企画」で“公開処刑”されています。
◆「世のヘイトを全部集めてくれる」という無敵さ
また、『アメトーーク』（テレビ朝日系）での東野幸治さんにオモチャにされているような絡みも秀逸で、見ていて爽快感をおぼえるほど。
佐久間氏も9月に放映された『人間研究所』（日本テレビ系）にて、西野さんについて「あれはね、“何をやっても怒られない”キングコングの西野（亮廣）っていう人がいるの。数年かけて、世のヘイトを全部集めてくれるから。無敵なの」と言うほど、嫌われキャラとして信頼を置いていることがわかります。
西野氏本人もYouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』にて「お笑いのお仕事もやらせていただく状況を作っていただいた」と佐久間氏に感謝する通り、自ら嫌われ者を自覚し、いじられも正面から受けて立っているような状況です。
◆いい「いじられ」と悪い「いじられ」の違い
近ごろ、様々な番組において出演者同士の軽いノリのいじり・いじられがSNS上で賛否を呼ぶことがあります。
いじりというのは毒薬で、簡単にその場で笑いが生まれますが、一歩間違えれば「いじめ」「パワハラ」などと呼ばれかねない。昨今の風潮では、後者で炎上する割合が増えてきています。
しかし、佐久間氏が言うようになぜか西野さんのいじりだけは別格として扱われています。まさに時代から治外法権をうけているような状態です。