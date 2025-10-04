福岡市博多区の旧市街にある寺社を光で彩る「博多旧市街ライトアップウォーク2025千年煌夜（こうや）」（実行委員会主催）が31日〜11月3日に催される。今年のテーマは「光の森」。承天寺、東長寺など15会場で建物や庭園を照らす。

悠久の歴史を刻んできた寺社を昼間とは違う景観に演出し、博多の魅力を高めようと2006年に始まったイベント。秋の風物詩として定着し、毎年、大勢の来場者が旧市街を散策しながら楽しんでいる。

有料会場は承天寺（方丈・開山堂）▽東長寺▽妙楽寺▽永寿院▽円覚寺▽龍宮寺▽本岳寺▽善導寺▽妙典寺▽海元寺。無料会場は承天寺（仏殿）▽櫛田神社（賑（にぎ）わい広場）▽一行寺▽博多千年門▽葛城地蔵尊。

スタンプラリーや限定御朱印の販売、公式インスタグラムをフォーローした人へのオリジナル護符のプレゼントなどを企画。櫛田神社でジャズライブが催され、承天寺では、うどんやそば、博多織を販売する夜市もある。

点灯時間は午後5時半〜9時。紙チケットは早割券2千円（販売は今月15日まで）、前売り券2300円、当日券2500円で、市観光案内所などで購入できる。中学生以下は無料（保護者同伴）。電子チケットは50円引き。インフォーメーションセンター＝092（402）0805（平日午前10時〜午後5時、会期中は午後9時まで）。

（野村大輔）