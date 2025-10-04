Ê¡²¬¡¦ÂçÌÚÄ®¤ÎÀÐ´Ý»³¸ø±à¤Ç10·î5Æü¡¢¡ÖËÙDAY¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡¡4Æü¸á¸å0»þÈ¾¤«¤é¡ÖÁ°Ìëº×¡×
¡¡Ìî³°²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖËÙDAY¡Ê¥Û¥ê¥Ç¡¼¡Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤¬5Æü¡¢Ê¡²¬¸©ÂçÌÚÄ®Âç³Ñ¤Î¥¯¥ê¡¼¥¯¤ÎÎ¤ÀÐ´Ý»³¸ø±à¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¡£¥ì¥²¥¨¤ä¥í¥Ã¥¯¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬²ÎÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡¢±«Å··è¹Ô¡£
¡¡Ä®¾¦¹©²ñÀÄÇ¯Éô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¼çºÅ¡£Æ±Æü¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎTEE¤µ¤ó¤äÂî¿¿¤µ¤ó¡Ê10¡ÝFEET¡Ë¤éÌó10ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£ÂçÌÚÃæ¿áÁÕ³ÚÉô¤ä¸©·Ù²»³ÚÂâ¤Î±éÁÕ¤â¤¢¤ë¡£¥«¥ì¡¼¤ä¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤¤¤Ã¤¿°û¿©¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÌó50Å¹¤¬½ÐÅ¹¤¹¤ë¡£¸á¸å5»þÈ¾¤Þ¤Ç¡£
¡¡4Æü¸á¸å0»þÈ¾¤«¤é¡ÖÁ°Ìëº×¡×¤È¤·¤Æ5ÁÈ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤ëDJ¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ê²ÏÌî½á°ìÏº¡Ë
