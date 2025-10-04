「MOMENTUM 4 Wireless」

Sonova Consumer Hearing Japanは、10月4日0時からスタートした「Amazonプライム感謝祭」先行セールに参加。ゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォン「MOMENTUM 4 Wireless」は43％ OFF(予定)、完全ワイヤレスイヤフォン「Momentum True Wireless 4」は37％ OFF(予定)と、過去最安値という製品を多数展開している。

セール期間は10月10日23時59分までで、期間中はゼンハイザーヒアリング楽天市場店でもセールを実施する。

対象製品と割引率(予定)は以下のとおり。割引率は販売店によって異なる場合があるほか、期間中に価格変更・売り切れになる可能性もあるとのこと。


対象製品 ACCENTUM Open Black　24％ OFF ACCENTUM Open Cream　24％ OFF ACCENTUM Wireless Black　47％ OFF ACCENTUM Wireless White　47％ OFF ACCENTUM Wireless Black + BTD 600　54％ OFF ACCENTUM Wireless White + BTD 600　54％ OFF ACCENTUM Plus Wireless Black　49％ OFF ACCENTUM Plus Wireless White　49％ OFF ACCENTUM Plus Wireless Black＋BTD 600　49％ OFF ACCENTUM Plus Wireless White＋BTD 600　49％ OFF ATW 1 Black　53％ OFF ATW1 White　53％ OFF ATW1 Black＋BTD 600 58％ OFF ATW1 White＋BTD 600 58％ OFF HD 560S　43％ OFF IE 200　46％ OFF IE 200＋マイクケーブル　58％ OFF IE 200＋4.4mmバランスケーブル　58％ OFF MOMENTUM 4 Wireless Black　43％ OFF MOMENTUM 4 Wireless White　43％ OFF MOMENTUM 4 Wireless Graphite　43％ OFF Momentum True Wireless 4 Black Graphite　37％ OFF Momentum True Wireless 4 White Silver　37％ OFF Momentum True Wireless 4 Gold　37％ OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください