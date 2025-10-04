ゼンハイザー、Amazonプライム感謝祭で過去最安値多数。MOMENTUM 4など
「MOMENTUM 4 Wireless」
Sonova Consumer Hearing Japanは、10月4日0時からスタートした「Amazonプライム感謝祭」先行セールに参加。ゼンハイザーのワイヤレスヘッドフォン「MOMENTUM 4 Wireless」は43％ OFF(予定)、完全ワイヤレスイヤフォン「Momentum True Wireless 4」は37％ OFF(予定)と、過去最安値という製品を多数展開している。
セール期間は10月10日23時59分までで、期間中はゼンハイザーヒアリング楽天市場店でもセールを実施する。
対象製品と割引率(予定)は以下のとおり。割引率は販売店によって異なる場合があるほか、期間中に価格変更・売り切れになる可能性もあるとのこと。
対象製品 ACCENTUM Open Black 24％ OFF ACCENTUM Open Cream 24％ OFF ACCENTUM Wireless Black 47％ OFF ACCENTUM Wireless White 47％ OFF ACCENTUM Wireless Black + BTD 600 54％ OFF ACCENTUM Wireless White + BTD 600 54％ OFF ACCENTUM Plus Wireless Black 49％ OFF ACCENTUM Plus Wireless White 49％ OFF ACCENTUM Plus Wireless Black＋BTD 600 49％ OFF ACCENTUM Plus Wireless White＋BTD 600 49％ OFF ATW 1 Black 53％ OFF ATW1 White 53％ OFF ATW1 Black＋BTD 600 58％ OFF ATW1 White＋BTD 600 58％ OFF HD 560S 43％ OFF IE 200 46％ OFF IE 200＋マイクケーブル 58％ OFF IE 200＋4.4mmバランスケーブル 58％ OFF MOMENTUM 4 Wireless Black 43％ OFF MOMENTUM 4 Wireless White 43％ OFF MOMENTUM 4 Wireless Graphite 43％ OFF Momentum True Wireless 4 Black Graphite 37％ OFF Momentum True Wireless 4 White Silver 37％ OFF Momentum True Wireless 4 Gold 37％ OFF ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください