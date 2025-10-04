＜速報＞岩井明愛が1差2位、岩井千怜が2差3位で後半へ 日本勢がハワイで上位争い
＜ロッテ選手権 3日目◇3日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞水曜日開幕の米国女子ツアーは第3ラウンドが進行中。日本勢7人が決勝に進出し、上位でムービングデーの後半へと向かった。
2位から出た岩井明愛は2バーディ・1ボギーと1つ伸ばし、首位と1打差のトータル13アンダー・2位。10番までで4つ伸ばした岩井千怜がトータル12アンダー・3位タイにつけている。畑岡奈紗がトータル11アンダー・6位、勝みなみがトータル9アンダー・14位で後半へ。竹田麗央も5つ伸ばしてトータル8アンダー・19位に浮上し、終盤へと差し掛かっている。山下美夢有はトータル5アンダー・35位。西村優菜も3つ伸ばして、同順位で後半アウトコースをプレーしている。トータル14アンダー・単独首位にファン・ヨウミン（韓国）。1打差2位に明愛、2打差3位に千怜とブルック・マシューズ（米国）が並んでいる。
