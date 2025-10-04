川村昌弘は予選通過に黄信号 ダスティン・ジョンソンも後退
＜アルフレッド・ダンヒル・リンクス選手権 2日目◇3日◇セント・アンドリュース（7318ヤード・パー72）、カーヌースティ ゴルフ リンクス（7394ヤード・パー72）、キングスバーンズ ゴルフ リンクス（7227ヤード・パー72）＞聖地でのDPワールド（欧州）ツアーは2ラウンドが行われ、サスペンデッドとなった。第2ラウンドは現地時間4日午前8時に再開し、第3ラウンドは午後0時30分に3コースすべてでショットガンスタートとなる。
〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化
日本勢で唯一出場する川村昌弘は、キングスバーンズGLをを3バーディ・6ボギーの「75」で回り、トータル5オーバー・暫定159位タイとしている。トータル12アンダー・暫定首位にロバート・マッキンタイア（スコットランド）とリチャード・スターン（南アフリカ）。トータル11アンダー・暫定3位にルイ・ウーストハウゼン（南アフリカ）が続いている。LIVゴルフを主戦場にするダスティン・ジョンソン（米国）は、キングスGLで「77」と落とし、トータル3アンダー・暫定77位に後退した。予選ラウンド3日間で3コースをラウンド。54ホール終了時点の60位タイまでがセント・アンドリュースでの決勝ラウンドをプレーする。
