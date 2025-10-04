Px8

Bowers & Wilkinsのワイヤレスヘッドフォン「Px7 S2e」や「Px8」や、完全ワイヤレスイヤフォン「Pi6」、「Pi8」などが、Amazonやビックカメラ.com、ヨドバシ.comにてセール価格で販売されている。

4日に編集部が確認したところ、Amazonでは(販売元がAmazon.co.jpの製品において)、Px7 S2eが通常45,000円のところ24% OFFの34,200円、Px8が通常80,000円のところ25% OFFの60,000円、Pi8が通常66,000円のところ25% OFFの49,400円、Pi6(一部カラー除く)が通常41,000円のところ30% OFFの28,518円となっている。

マランツの一体型コンパクトオーディオ「MODEL M1」

そのほか、マランツの一体型コンパクトオーディオ「MODEL M1」が130,000円から、15% OFFの110,000円に、AVアンプ「CINEMA 70」が109,000円から17.4% OFFの90,000円に、デノンのCDプレーヤー「DCD-600NE」が39,800円から19.6% OFFの32,000円になっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください