悪役、医師、巡査、校長、旅館の番頭、会社の重役、漁師……名作に深みを与える名脇役として、いつもそこにいた俳優といえば大滝秀治さん。特徴ある甲高い声、唯一無二の存在感で強い印象を残した大滝さんがこの世を去ったのは、2012年10月2日のことだった。

日本映画史に残る名作でおなじみの存在だが、俳優として広く認知されたのは遅かった。舞台俳優としてデビューしたものの、永く不遇の時代を経ての開花である。酸いも甘いもかみ分けたような佇まいは、そうした人生経験の数々が影響していたのかもしれない。

遺作「あなたへ」でメガホンを取った降旗康男監督や、映画評論家の白井佳夫さんは、当時の「週刊新潮」に大滝さんの素顔を明かしていた。大滝さんご本人が趣味の将棋を語るという1982年掲載の珍しいコラムと合わせて、名優の生涯を振り返る。

2011年10月、文化功労者に選出された際の大滝秀治さん

ボルテージの高い役者

（以下、「週刊新潮」2012年10月18日号「名優『大滝秀治』逝去でわかった かくも永き不遇時代」を再編集しました）

ひょうひょうとした演技で人気だった俳優の大滝秀治さん（享年87）が逝った。テレビ、新聞は大々的に名優の死を悼んだが、世間にその名前を知られるようになったのは、中年過ぎ。それまでに永い不遇の時代があったのである。

大滝さんの遺作は、現在上映中で高倉健主演の映画「あなたへ」となった。

「ロケ地で撮影した時はお元気でした。船頭さんの役で、ちょうど波が荒かったので危惧していたら、大滝さんは“大丈夫です”と言ってくださいました。撮影が終わって、いつものように“お疲れさま”と言葉を交わしたのが最後になってしまいました。去年の秋のことです」

と、語るのは「あなたへ」の降旗康男監督。

「僕が撮った『居酒屋兆治』でも『あなたへ』もそうですが、高倉健さんとの共演ばかりでしたね。とにかく演技に取り組む時は、ボルテージの高い役者さんでした。映画の場合は短い時間の出番なのですが、その時間内にボルテージを最高に上げて爆発させていたのではないかと思います」

「お前の声は壊れたハーモニカだ」

晩年は名優の名を恣（ほしいまま）にしていた大滝さんだが、最初からそうではなかった。

旧制駒込中学を卒業後、繰り上げ召集で陸軍に入隊。終戦後、連合軍総司令部電話部で働くが、近くの帝劇でみた芝居に感激。役者に憧れ、1948年に劇団民藝に入団する。しかし、劇団の創設者の宇野重吉に、

「お前の声は壊れたハーモニカだ。役者に向かない」

と、裏方に回され、やっと正式な劇団員に昇格したのは、1952年のことだった。

「とにかく当時の新劇人は食えなかった。若い頃の大滝さんも借金をしたり、質屋通いをしていたが、そんなことは当たり前すぎて話題にもならなかった」

とは、演劇評論家の矢野誠一氏である。

「あの頃の新劇の役者は映画やラジオ出演をアルバイトにして稼ぐしかなかった。民藝は日活と業務提携をしていたので、石原裕次郎の映画には、宇野重吉や滝沢修といった重鎮と一緒に大滝さんもチョコチョコ出演していましたね」

大恩人は脚本家の倉本聰さん

若かりし頃の大滝さんはどんな役者だったのか。

「まさに大根役者でねえ。裕次郎の映画に出ていた頃の彼には目立つ役は一つも来なかったはずだよ。見栄えはあまり良くないし、声だってあの頃は個性のあるものじゃなかった」

と言うのは、映画評論家の白井佳夫氏。

「しかし、そんな役者が、時代が変わって使われるようになった。二枚目より個性のある脇役が主役として出てきた時代です。川谷拓三、田中邦衛もそうだが、大滝さんもその列に加わった。脚本家の倉本聰さんこそが大滝さんの大恩人です」

倉本聰脚本のテレビドラマ・シリーズ「うちのホンカン」（TBS系列）で、大滝さんは主役の駐在所巡査を演じ、その名は全国区になった。番組のスタートは1975年。大滝さんは49歳になっていた。

「本当に努力の人だった。しかも、年輪を重ねるごとにどんどん大きくなっていきました。かつて、滝沢修がやっていた舞台『炎の人』を昔、劇団で劣等生扱いされていた大滝さんが演じているんだから、すごいことですよ。昔から“天才肌の役者は残れず、努力家が長持ちする”と言われてきたこの業界で、その典型が大滝さんですが、さすがにここまで来るとは思いませんでしたね」（白井氏）

不遇時代を耐え抜き、名優と呼ばれるまでになった人だったのである。

（以上、「週刊新潮」2012年10月18日号「名優『大滝秀治』逝去でわかった かくも永き不遇時代」より）

「大滝さんといえば」の趣味

先の記事で白井佳夫さんが語った「努力の人」という人となりは、大滝さんの趣味からも伝わることだろう。将棋である。かつて「週刊新潮」で明かしたところによると「暇さえあれば将棋ばかり指しているほど好きになった」きっかけは、勝プロダクション製作「痛快！河内山宗俊」（1975〜1976年、フジテレビ系）へのレギュラー出演に伴う京都通いだった。

〈勝新太郎さんは無類の将棋好きだった。さっそく私をつかまえると、「どう？」と来た。以後、番組終了まで500番以上指した。勝さんは棒銀を得意としたが、それをやられるとたちまち私は負けた。で、「棒銀をしないから頼む」ということになった。そうはいっても、やはりいつのまにやら盤上は棒銀となり、私はたった5回しか勝てなかった〉（「週刊新潮」1982年4月1日号「レジャー」欄「将棋・大滝秀治」、以下同）

大滝さんが将棋を通じて見た人気俳優たちの姿は、非常に興味深い。「4、5手目にはこちらの戦意をまったく喪失させるほど」強いという森本レオさん。強いと噂されていた小松方正さんとはロケ先の北海道で1番だけ指したが、「3段というふれ込みだったのに、なんと私が勝ってしまった」。以来、大滝さんは「貴重な勝ちに傷をつけたくない」と、誘いの電話から逃げ続けたという。

「唯一の将棋の内弟子」は二谷英明さん

〈近くに住んでいる花沢徳衛さんとはひと月に1回、お互いの休みが合う日に朝の10時から夜中の12時まで食事もそこそこに、80番から90番指す。2人の間には、お互い将棋の本を読んでひそかに勉強しないこと、というルールがあるが、どうも時々彼は将棋の本を読んでいるらしい。突如として、新しい手が盤上に現れるのがその証拠だ。といっても、私にしたって、こっそり本を読むこともあるのだから、文句はいえない。彼には将棋では負けないが、口では負けてしまう〉

「特捜最前線」（1977〜1987年、テレビ朝日系）で共演した二谷英明さんは、「唯一の将棋の内弟子」だった。大滝さんが将棋の面白さを教え込み、5年間でなんと200番ほど指したという。

〈しかし、師弟ともに勉強しないので、いつも同じ詰みで終わってしまう。彼は非常に礼儀正しく、師である私に「どうぞ」と先手を譲り、私もおかしいなと思いつつ、なんとなく先手を打ってしまうのだが、この礼儀正しさに負けて2敗を喫した〉

将棋盤を前にした大滝さんの姿がありありと浮かぶエピソードの数々。会う人ごとに「将棋は面白い」と話し、「プロが年間50番指すところを私は1日でそれ以上」指していた。真面目で努力家の大滝さんには、まさにぴったりの趣味だった。

