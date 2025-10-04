AmazonでSOUNDPEATS「Air5 Pro」や「Clip1」などイヤフォンセール。読者限定8% OFF上乗せクーポン
Air5 Pro
Amazonは、プライム会員限定のセール「プライム感謝祭」の先行セールを10月4日からスタート。編集部が4日に確認したところ、SOUNDPEATSのイヤフォンも低価格になっている。「Air5 Pro」が通常9,980円のところ、25% OFFの7,485円になっているほか、「Clip1」は通常9,980円が、20% OFFの7,984円になっている。
さらに、メーカーより、AV Watch読者限定の8% OFF上乗せクーポン「SP25PDNSJP」も発行、これを適用するとさらに低価格で購入できる。
なお、プライム感謝祭は先行セールが10月6日23時59分まで、“本セール”が7日0時から10日23時59分まで。AV Watch読者限定 8%OFF上乗せクーポンコード
クーポンコード：SP25PDNSJP
期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格Air5 Pro
通常価格：9,980円
セール価格：7,485円
クーポン利用後の特別価格：6,886円 CCイヤーカフ
通常価格：7,580円
セール価格：5,822円
クーポン利用後の特別価格：5,356円 Clip1
通常価格：9,980円
セール価格：7585円
クーポン利用後の特別価格：6,946円 Space Pro
通常価格：8,980円
セール価格：7,183円
クーポン利用後の特別価格：6,608円 H3
通常価格：15,880円
セール価格：12,823円
クーポン利用後の特別価格：1,1797円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください