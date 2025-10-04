Air5 Pro

Amazonは、プライム会員限定のセール「プライム感謝祭」の先行セールを10月4日からスタート。編集部が4日に確認したところ、SOUNDPEATSのイヤフォンも低価格になっている。「Air5 Pro」が通常9,980円のところ、25% OFFの7,485円になっているほか、「Clip1」は通常9,980円が、20% OFFの7,984円になっている。

さらに、メーカーより、AV Watch読者限定の8% OFF上乗せクーポン「SP25PDNSJP」も発行、これを適用するとさらに低価格で購入できる。

なお、プライム感謝祭は先行セールが10月6日23時59分まで、“本セール”が7日0時から10日23時59分まで。

AV Watch読者限定 8%OFF上乗せクーポンコード

クーポンコード：SP25PDNSJP

期間中のセール価格とクーポン利用時の特別価格

Air5 Pro通常価格：9,980円セール価格：7,485円クーポン利用後の特別価格：6,886円 CCイヤーカフ通常価格：7,580円セール価格：5,822円クーポン利用後の特別価格：5,356円 Clip1通常価格：9,980円セール価格：7585円クーポン利用後の特別価格：6,946円 Space Pro通常価格：8,980円セール価格：7,183円クーポン利用後の特別価格：6,608円 H3通常価格：15,880円セール価格：12,823円クーポン利用後の特別価格：1,1797円 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください