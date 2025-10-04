

「優しすぎる人」が無意識に陥ってしまう5つの落とし穴について、一緒に考えてみましょう（写真：mits／PIXTA）

毎日のコミュニケーションの中で「もう少しうまく伝えたい」「人間関係をもっとラクにしたい」「むやみに嫌われたくない」と思うことはありませんか？ そんなときに使える「考え方」を、『誰からも好かれる感じがいい人の伝え方』の著者・ゆりかさんに教えてもらいました。

「優しい人ですね」

「いつも気を遣ってくれて」

「あなたがいてくれて助かります」

こんな風に言われるたびに、心の奥で小さなため息をついている自分がいませんか？

うれしいはずの言葉なのに、なぜかモヤモヤする。 みんなに頼られているのに、なぜか孤独を感じる。いい人でいるために頑張っているのに、なぜか人間関係に疲れ果ててしまう。

もしもあなたがそんな複雑な気持ちを抱えているなら、それは決してあなただけの悩みではありません。

その「優しさ」本当に相手のためになってる？

実は、カウンセリングの現場では「優しすぎる人の悩み」が急増しているという報告があります。

SNSで24時間つながり、常に「いい人」でいることを期待される現代。私たちは知らず知らずのうちに、「過度な優しさの罠」にはまり込んでいるのかもしれません。

「相手を傷つけたくない」「嫌われたくない」「いつも笑顔でいたい」

こんな気持ちで行動し続けた結果、気がついたときには自分の心がボロボロになっていた……そんな経験、ありませんか？

でも、ちょっと立ち止まって考えてみてください。

その優しさは、本当に相手のためになっているでしょうか？ そして何より、本当にあなた自身のためになっているでしょうか？

今日は、「優しすぎる人」が無意識に陥ってしまう5つの落とし穴について、一緒に考えてみましょう。きっと、心当たりのあるシーンが見つかるはずです。

【落とし穴1】「NO」が言えない

「お疲れさまです。ちょっとお時間いただけますか？」

こんな風に声をかけられたとき、本当は忙しいのに「大丈夫ですよ」と答えてしまう。

友人から「今度の休日、付き合ってもらえる？」と頼まれたとき、予定があるのに「いいよ」と言ってしまう。

その瞬間は相手が喜んでくれるから、なんとなく「いいことをした」気分になります。でも、後になって必ずやってくるのは……

「あー、やっぱり断ればよかった」

「なんで無理して引き受けちゃったんだろう」

「もう疲れた……」

この自己嫌悪のスパイラル。

ここで大切なのは、断ることは「拒絶」ではないということ。

「今週はちょっと厳しいんですが、来週でしたら大丈夫です」

「お声をかけていただいてありがとうございます。今回は遠慮させてください」

このように、自分の状況を正直に伝えることは、実はお互いにとって良いこと。相手だって、無理をして引き受けてもらうより、お互いが気持ちよくいられる関係の方がいいはずです。

断り方のコツ：

● 謝罪から始めるのではなく、「声をかけてもらってありがとう」という感謝から

● 可能であれば、代替案を提示する

● 相手の気持ちを否定するのではなく、自分の状況を説明する

これだけで、関係性を壊すことなく自分を守れるようになります。

【落とし穴2】本音を隠して、心の壁を作ってしまう

「実は、この前のこと、ちょっと気になってるんだけど……」

そう思いながらも、結局何も言わずに笑顔でやり過ごしてしまう。

「まあ、大したことじゃないし」 「わざわざ言わなくても」 「嫌われたくないし」

こんな気持ちで、モヤモヤした思いを心の奥にしまい込んでしまうことって、ありませんか？

でも、その「言わない優しさ」が積み重なると、いつの間にか相手との間に見えない壁ができてしまうんです。

表面上は仲良くしているけれど、なんだか距離を感じる。 長い付き合いなのに、本音で話せない。 一緒にいても、なんとなく疲れてしまう。

そんな関係になってしまったら、それは本当に「友情」と呼べるでしょうか？

実は、健全な人間関係を維持している人たちの共通点として「気になることを率直に話し合う頻度が高い」ということが研究で明らかになっています。

逆に、問題を避け続ける関係は、蓄積されたネガティブな感情によって破綻する確率が高いのだそうです。

本音を伝えるコツ：

● 相手を責めるのではなく、「私は〇〇だと感じている」と自分の気持ちを伝える

● 「ちょっと気になってることがあるんだけど」と前置きして、相手に心の準備をしてもらう

● 完璧な解決を求めず、「理解してもらえれば」という気持ちで

そっと気持ちを伝えることで、むしろ信頼関係は深まっていくものです。

【落とし穴3】相手の機嫌を取るのに必死

友人の表情がちょっと曇っただけで「何か私がいけないことしたかな？」と不安になる。

相手がそっけない態度を見せると「嫌われたかも」と慌てて機嫌を取ろうとする。

LINEの返信が遅いだけで「怒ってるのかな」と心配になってしまう。

でも、ちょっと待って。

相手の機嫌が悪いのは、本当にあなたのせいでしょうか？

もしかしたら、仕事で疲れているだけかもしれません。 家庭で何か悩み事があるのかもしれません。 単純に体調が悪いだけかもしれません。

人にはそれぞれ、その時々の事情があります。 すべてをあなたのせいにして、必死に機嫌を取ろうとするのは、実は相手にとっても負担になっている可能性があります。

大切なのは「見守る優しさ」を身につけること。

機嫌を取ろうと必死になるのではなく、「何かあったときには、いつでも話を聞くよ」という姿勢で、そっと寄り添うことの方がずっと価値のある優しさです。

【落とし穴4】完璧な対応を求めすぎてしまう

「こんな風に言ったら、相手はどう思うだろう？」「もっといい伝え方があったんじゃないか？」「失礼にならないか心配…」

優しい人ほど、相手への配慮を考えすぎて、結果的に自分自身を苦しめてしまいがちです。

メッセージを送るときに何度も文章を書き直したり、会話の後で「あの時こう言えばよかった」と後悔したり……。

でも、完璧な人間関係なんて、この世に存在しません。

相手だって、あなたが完璧である必要なんて求めていないはず。むしろ、時には失敗したり、完璧じゃない一面を見せてくれたりする方が、親しみやすく感じるものです。

「70点でも大丈夫」の心構えで、もっと楽に人と接してみませんか？

そのほうが、お互いにとって自然体でいられる、心地いい関係が築けるはずです。

【落とし穴5】自分の気持ちを後回しに

「相手が喜んでくれるなら」 「みんなのためだから」 「私は我慢すればいいから」

こんな風に考えて、いつも自分の気持ちを後回しにしていませんか？

最初のうちは「人の役に立てている」という満足感があるかもしれません。でも、それが習慣になると、だんだん心のバランスが崩れてきます。

「いつも私ばっかり……」「みんな私を便利に使ってるだけなんじゃないか」「本当の私なんて、誰も見てくれていない」

そんな風に感じ始めたら、それは危険信号です。

健全な人間関係は、お互いがお互いを大切にし合う関係。あなただけが一方的に我慢し続ける関係は、本当の友情とは言えません。

あなたの気持ちも、相手の気持ちと同じくらい大切です。

ときには「今日は疲れてるから、ちょっと休みたい」と正直に言うことも、優しさの一つなのです。

本当の優しさとは「お互いが心地よくいられること」

ここまで読んでいただいて、どんなことを感じましたか？

「あ、これ私のことだ」と思った部分があったなら、それは決して恥ずかしいことではありません。多くの人が同じような経験をしているのです。

本当の優しさとは、相手のことも大切にしながら、自分のことも大切にすること。

お互いが無理をせず、心地よくいられる関係を築くこと。

そんな関係こそが、長く続く豊かな友情につながっていくのです。

今日から始められる「ほどよい優しさ」の実践法

1. 「今の自分の気持ち」に意識を向ける 何かを頼まれたとき、反射的に「いいよ」と言う前に、一度立ち止まって自分の気持ちを確認してみましょう。

2. 小さな「NO」から練習する いきなり大きな頼みごとを断るのは難しいもの。まずは小さなことから「今回はちょっと……」と言ってみる練習を。

3. 感謝の言葉を増やす 「ごめんなさい」よりも「ありがとう」を多く使うように意識してみてください。関係性がより前向きになります。

4. 完璧を求めず、「十分」を大切にする 100点満点を目指さず、70点でも十分素晴らしいという気持ちで人と接してみましょう。

5. 自分の気持ちを大切にする時間をつくる 一日の中で、少しでも自分だけの時間を確保し、自分の気持ちと向き合う時間をつくりましょう。

「疲れる優しさ」から「心地よい優しさ」へ

人間関係は、決して一方通行であってはいけません。





あなたが疲れ果ててしまうような関係は、相手にとっても本当に心地よい関係とは言えないはずです。

お互いが自然体でいられて、お互いが大切にされていると感じられる。そんな関係を築くために、まずはあなた自身が「ほどよい優しさ」を身につけることから始めてみませんか？

本当に大切な人との関係だからこそ、無理をしない。 本当に大切な人との関係だからこそ、本音でいる。

そんな「心地よい優しさ」で築かれた友情は、きっと一生の宝物になるはずです。

（ゆりか ： 伝え方コーチ）