カービィと一緒におさんぽ♪くうちゅうさんぽで笑顔いっぱい！【バンダイ】くるくる回って楽しい！星のカービィのベビーカーメリーがAmazonで発売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
カービィと一緒におさんぽ♪くうちゅうさんぽで笑顔いっぱい！【バンダイ】カラフル＆かわいい！星のカービィのベビーカーメリーがAmazonで発売中！
プライム感謝祭で、話題のアイテムをまとめ買い♪
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！
『星のカービィ』より、“KIRBY -Baby toy-”シリーズの「KIRBY パラソルでくうちゅうさんぽ♪ベビーカーメリー」が新登場。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
おでかけにピッタリなベビーカーにつけて楽しいメリー。鈴の音がするカービィ、カシャカシャ音が楽しいワドルディのマスコット付き。
”パラソル”デザインで、カービィが空を飛んでいるみたい。赤ちゃんが眺めて遊びたくなる仕掛けが詰まっている。
→【アイテム詳細を見る】
クリップで簡単につけることができ、ひもで高さ調節も可能。
（C） Nintendo / HAL Laboratory Inc.
