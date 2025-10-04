缶をガラガラ振ったあの日の記憶蘇る　ファミマ限定「サクマドロップスアイスバー」を実食

缶のフタを開けると、どの色のキャンディが出てくるのかドキドキ……きっと誰もが子どもの頃に一度は手にしたことのあるロングセラーキャンディ「サクマドロップス」が、このたびファミリーマート限定でアイスになりました。

9月30日に発売された「サクマドロップスアイスバー」（税込198円）。おなじみの缶を彷彿とさせるパッケージが目に入ってしまったら……これは買うしかないでしょう。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

というわけで、最寄りのファミリーマートで早速入手してきました。発売元は「こだわり極プリン」シリーズや「北海道デザート」シリーズ等で知られる「アンデイコ」。

ミックスフルーツ味のアイスをベースに、細かく砕いた7種類のサクマドロップス入りホワイトチョコでコーティングしたという、なんとも贅沢なアイスバーです。

ピンクやオレンジ、グリーンにブルー……子どもの夢をギュッと詰め込んだ、まるで宝石箱のような華やかな見た目がまず最高。否が応にも期待が高まります。

■ 食感の三重奏が楽しい 懐かしさと新しさの絶妙なバランス

まずひと口。外側のゴツゴツとしたホワイトチョコはパキッと小気味よい食感。その中に細かく砕かれたドロップスの粒が散りばめられていて、ザクザクッとした歯ごたえが加わります。

口の中に広がるのは、あのキャンディ特有の素朴で優しい甘さ。「あ、これサクマドロップスだ」と一瞬でわかる味わいに、思わず表情がほころびます。

中のミックスフルーツ味アイスはもっちりねっとりとした食感で、甘酸っぱく爽やかな風味。外側のホワイトチョコのミルキーで濃厚な甘みを引き締めつつ、後味はすっきり。

パキッ、ガリッ、モチッという3つの食感が同時に楽しめて、かつそれぞれの個性的な味も、抜群のバランスで調和しています。キャンディとアイスの組み合わせは「意外とアリどころか、むしろ大正解」な仕上がりでした。

■ 数量限定、見つけたら即ゲット推奨

食べるたびに「新しさ」と「懐かしさ」が交互にやってくる「サクマドロップスアイスバー」。缶を開けてドロップスを取り出したあの日の記憶を呼び覚ましつつ、新しいアイス体験も楽しめるユニークな商品でした。

数量限定のため、気になった方は早めにファミリーマートのアイス売場をチェックするのがおすすめ。懐かしのお菓子と再会できるこの機会、ぜひお見逃しなく。

＜参考・引用＞

サクマ製菓【公式】（@sakuma_seika）

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025100401.html