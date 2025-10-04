「鏡音リン」と「鏡音レン」がるかっぷシリーズにセットで登場。
メガハウスは、「るかっぷ 鏡音リン&鏡音レン セット【限定座布団付き】」(9,240円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。
2026年5月発送予定「るかっぷ 鏡音リン&鏡音レン セット【限定座布団付き】」(9,240円)
「るかっぷ」シリーズに「鏡音リン」と「鏡音レン」がセットで登場。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
（C）Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
