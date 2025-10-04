今週の【上場来高値銘柄】霞ヶ関Ｃ、ＩＨＩ、ＳＢＧなど59銘柄
今週の日経平均株価は、米株高を受け、値がさハイテク株を中心に買いが優勢となり、前週末比414円高の4万5769円と6週続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は59社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、今期は連続最高益更新で実質増配を計画する霞ヶ関キャピタル <3498> [東証Ｐ]、新規子会社化効果で業績・配当予想を上方修正したインフロニア・ホールディングス <5076> [東証Ｐ]、6～8月期営業益は6.5倍で自社株買いも発表したＥＲＩホールディングス <6083> [東証Ｓ]、「航空エンジンの保有部品販売が好調」と報じられたＩＨＩ <7013> [東証Ｐ]、26年3月期業績・配当予想を引き上げた第四北越フィナンシャルグループ <7327> [東証Ｐ]、 今期業績・配当予想を引き上げた富山第一銀行 <7184> [東証Ｐ]、ＡＩ関連株人気追い風に株式需給面でも売り買いが拮抗しているソフトバンクグループ <9984> [東証Ｐ]など。また、ＪＴ <2914> 、三井金属 <5706> [東証Ｐ]など37社は先週に続き上場来高値を更新した。
※23年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
◆業種別の上場来高値を更新した銘柄一覧
● 水産・農林業―――――――― 1銘柄
<1384> ホクリヨウ [東証Ｓ]
● 建設業――――――――――― 2銘柄
<1965> テクノ菱和 [東証Ｓ]
<5076> インフロニア [東証Ｐ]
● 食料品――――――――――― 1銘柄
<2914> ＪＴ [東証Ｐ]
● 繊維製品―――――――――― 1銘柄
<3302> 帝繊維 [東証Ｐ]
● パルプ・紙――――――――― 1銘柄
<3954> 昭和パックス [東証Ｓ]
● 化学―――――――――――― 3銘柄
<4633> サカタＩＮＸ [東証Ｐ]
<4992> 北興化 [東証Ｓ]
<6988> 日東電 [東証Ｐ]
● 非鉄金属―――――――――― 3銘柄
<5706> 三井金属 [東証Ｐ]
<5803> フジクラ [東証Ｐ]
<5821> 平河ヒューテ [東証Ｐ]
● 金属製品―――――――――― 3銘柄
<2961> 日本調理機 [東証Ｓ]
<3449> テクノフレ [東証Ｓ]
<5991> ニッパツ [東証Ｐ]
● 機械―――――――――――― 4銘柄
<6267> ゼネラルパ [東証Ｓ]
<6361> 荏原 [東証Ｐ]
<6420> ガリレイ [東証Ｐ]
<7013> ＩＨＩ [東証Ｐ]
● 電気機器―――――――――― 5銘柄
<6516> 山洋電 [東証Ｐ]
<6590> 芝浦 [東証Ｐ]
<6648> かわでん [東証Ｓ]
<6824> 新コスモス [東証Ｓ]
<6857> アドテスト [東証Ｐ]
● 輸送用機器――――――――― 2銘柄
<7228> デイトナ [東証Ｓ]
<7292> 村上開明 [東証Ｓ]
● その他製品――――――――― 2銘柄
<7921> 宝＆ＣＯ [東証Ｐ]
<7966> リンテック [東証Ｐ]
● 倉庫運輸関連―――――――― 1銘柄
<9381> エーアイテイ [東証Ｐ]
● 情報・通信業―――――――― 6銘柄
<4323> 日シス技術 [東証Ｐ]
<4396> システムサポ [東証Ｐ]
<4828> ビーエンジ [東証Ｐ]
<9441> ベルパーク [東証Ｓ]
<9759> ＮＳＤ [東証Ｐ]
<9984> ＳＢＧ [東証Ｐ]
● 卸売業――――――――――― 8銘柄
<3143> オーウイル [東証Ｓ]
<3355> クリヤマＨＤ [東証Ｓ]
<7456> 松田産業 [東証Ｐ]
<8057> 内田洋 [東証Ｐ]
<8065> 佐藤商 [東証Ｐ]
<8081> カナデン [東証Ｐ]
<9265> ヤマシタＨＤ [東証Ｓ]
<9882> イエロハット [東証Ｐ]
● 小売業――――――――――― 2銘柄
<8198> ＭＶ東海 [東証Ｓ]
<9267> Ｇｅｎｋｙ [東証Ｐ]
● 銀行業――――――――――― 3銘柄
<5830> いよぎんＨＤ [東証Ｐ]
<7184> 富山第一銀 [東証Ｐ]
<7327> 第四北越ＦＧ [東証Ｐ]
● その他金融業―――――――― 2銘柄
<7191> イントラスト [東証Ｓ]
<7320> Ｓｏｌｖｖｙ [東証Ｇ]
● 不動産業―――――――――― 7銘柄
<3241> ウィル [東証Ｓ]
<3452> ビーロット [東証Ｓ]
<3480> ＪＳＢ [東証Ｐ]
<3486> グロバルＬＭ [東証Ｐ]
<3498> 霞ヶ関Ｃ [東証Ｐ]
<8830> 住友不 [東証Ｐ]
<8923> トーセイ [東証Ｐ]
● サービス業――――――――― 2銘柄
<1717> 明豊ファシリ [東証Ｓ]
<6083> ＥＲＩＨＤ [東証Ｓ]
