愛車の撥水と輝きを手軽にキープ。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単コーティングはいかが？
せっかく洗車したのに、雨が降ればすぐ水垢が。
そんな悩みを低減してくれるのが撥水力や艶を増すコーティング。専門店に頼むのが理想ですが、費用や時間はかかります。精度はそれなりでもDIYでサッとやりたい人も多いハズ。
そこで今回は手軽に使えるコーティング剤の中から、セラミック×グラフェン×カルナバロウ入りで最大3ヶ月のツヤと撥水を実現する「CERAGRAF」がセール価格でおトクになっていたのでチェックしてみました。洗車後に塗って拭くだけでどこまでキレイになるのか、詳しく見ていきましょう。
塗って拭くだけ高い撥水力が実現
「CERAGRAF」の高い撥水力の事例がこちら。水分がほとんど残らず気持ちよく落ちています。
バケツをひっくり返した場合がこちら。
事例はそもそも塗装の状態が良いという前提はありそうですが、簡単施工でもこのような強撥水が目指せるなら試してみたくなりますね。
施工も手軽なのがポイント。洗車後のキレイなボディ30〜50cm四方に1プッシュし、
マイクロファイバークロスで拭くだけで効果がすぐに発生。
コーティングを長持ちさせたい場合は定着に24時間ほど水に濡らさないことが推奨とのことでした。
有効成分の三重奏
「CERAGRAF」のツヤや撥水力はセラミック・グラフェン・カルナバロウにより実現。いずれもカーケア用品では定番の成分が盛り沢山となっています。
耐久性は最大3ヶ月
雨や日光を受ける場合は1ヶ月ほど、屋内駐車であれば約3ヶ月効果が維持するそうです。
年単位で持続する本格コーティングに比べると短いのは事実ですが、価格差や施工の手軽さを考えると妥当でしょう。毎月1回程度の洗車に合わせて使っていけばキレイの維持もしやすいと思います。
メッキやホイール、樹脂パーツにも使えて便利
本製品はボディ塗装面だけでなく、メッキパーツやホイール、未塗装樹脂のツヤ出し＆コーティングにも使えるのがポイント。
特にホイールはブレーキダストなどで汚れが固着しがちなので、定期的に「CERAGRAF」でメンテナンスしておけば洗車時にもラクになりそうですね。
車以外にもバイクや自転車にも利用可能。愛車を手軽にピカピカで保護したい人は、おトクな先行セール中にチェックしてみてください。
