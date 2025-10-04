『TIGER & BUNNY』るかっぷに「鏑木・T・虎徹」と「バーナビー・ブルックス Jr.」がセットで登場
メガハウスは、『TIGER & BUNNY』より「るかっぷ TIGER ＆ BUNNY 鏑木・T・虎徹＆バーナビー・ブルックス Jr. セット【限定座布団付き】」(10,010円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。
2026年4月発送予定「るかっぷ TIGER ＆ BUNNY 鏑木・T・虎徹＆バーナビー・ブルックス Jr. セット【限定座布団付き】」(10,010円)
「るかっぷ」シリーズに『TIGER & BUNNY』より「鏑木・T・虎徹」と「バーナビー・ブルックス Jr.」がセットで登場する。
るかっぷは「look up」を元にした造語で、見上げ＆おすわりポーズが特長のフィギュアシリーズ。デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっている。
「限定ミニ座布団」が付属しているのはプレミアムバンダイ限定となっている。
(C)BNP/T&B PARTNERS
