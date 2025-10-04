グラビアアイドルの新田妃奈（25）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。水着やランジェリー姿を投稿した。

沖縄の海を背に、真っ赤な小面積のビキニひも水着ショットを公開。「今年の沖縄はDVD撮影の宮古島1回でした やっぱり宮古島の海は本当にきれい 来年は2、3回行けるように仕事も頑張って、プライベートでも遊びに行けるようにがんばるぞ」とつづり、「赤いビキニも好評でしたっ」と明かした。

また、別の投稿ではデジタル写真集や雑誌のグラビアで、シルバーやベージュのランジェリーを着用して胸の谷間を強調するようなポーズをとったり、体にフィットするグレーのニット姿のプライベートファッションも披露した。

ファンやフォロワーからも「赤ビキニ美女」「めっちゃセクシーお姉さん」「強烈ですね」「たまらん」「ワオ小さい水着危な〜い」「美スタイル」「美しさを超越」「超絶に可愛いすぎる」「すっぴんも綺麗」などのコメントが寄せられた。

新田は東京都出身。白百合女大在学中に出場した大学生ミスコンテスト「MISS CIRCLE CONTEST 2021」で準グランプリに輝いた。今年4月にグラビアデビュー。7月には1stDVD「ひな祭り」を発売。身長160センチで、バストは93のHカップ。趣味はドラマ、映画鑑賞。特技は暗算。血液型A。