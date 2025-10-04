元乃木坂46で女優の堀未央奈（28）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。乃木坂“2期会”の様子を投稿した。

「久しぶりに集まろうってなって2期会開催」と明かし、寺田蘭世が撮影した集合写真を公開。堀、鈴木絢音、佐々木琴子、西川七海、新内眞衣、相楽伊織、北野日奈子が笑顔で並ぶ貴重なショットで、総勢8人が集結したことを伝えた。

13年に2期生オーディションに合格し、国民的アイドルグループの一員となった。「みんなと出会ったのはもう12年前！ 相変わらず会うと賑やでずっと笑っていました 話すと少し大人になっていたり、でも昔の話で盛り上がったり。時間があっという間に流れていく中でこうして時々集まろうってなる大切な仲間がいることが本当に幸せだなと噛み締めながら帰宅しました」とつづり、「来られなかった子達もいたけど次はみんなで会えたらいいな 青春を共にしたみんな。幸せになりますように」と願った。

参加メンバーも、それぞれのSNSで感想をつづった。北野は「話してることもふざけかたも何も変わらない二期生いまでもこうやって会えることが何よりも大事な財産だね」。西川も「昔に戻ったみたいで、でも確実にみんなそれぞれ大人になっていて。なんだか不思議でほっこりした時間でした 12年経った今でもこうして一緒の時間を過ごせるなんて。わたしは幸せ者だなぁ 沢山笑った」と喜びに満ちていた。相楽が「みんな久しぶりだけど、変わらない空気感でその感じが懐かしかった それぞれ充実してて、楽しそうだから私も幸せ」と記せば、鈴木は「またみんなと会える日まで、私も頑張ります」と各自が活力を得た女子会となった。